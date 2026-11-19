El 5 de noviembre, unos hermanos trillizos fueron arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Alabama, Estados Unidos. Tras conocer la noticia, su madre, Nancy Mirella Velásquez, enfrenta la angustia desde Colombia, donde se realiza un tratamiento contra el cáncer.

Qué se sabe del caso de los trillizos detenidos por el ICE en Alabama

Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez fueron arrestados durante una parada de tránsito en Bessemer, Alabama, mientras se dirigían a sus trabajos. “Me jalaron del brazo y me tiraron al piso”, dijo uno de los hermanos en diálogo con Univision.

La madre de los hermanos, Nancy Mirella Velásquez, se encuentra en Colombia tras ser deportada en julio de este año. A los pocos días de regresar a su país, fue diagnosticada con cáncer de estómago avanzado y tuvo que someterse a una cirugía.

Al enterarse sobre la detención de sus hijos, comenzó a suplicar por su pronta liberación. “No puedo con el dolor que tengo. Solo pensar en ellos me llena de tristeza”, dice bajo tratamiento con hidromorfona para calmar los dolores intensos.

Los hermanos se encuentran detenidos en Luisiana Archivo

Los trillizos se encuentran detenidos en el Centro de Procesamiento de Pine Prairie, en Luisiana. Para cubrir los gastos legales, la familia inició una campaña en GoFundMe, que ha recaudado US$3172 hasta este jueves 19 de noviembre.

“De repente, me encuentro sin saber qué hacer, con el corazón roto y con muchísimas preocupaciones por el futuro de mis hermanos. Solo queremos tener la oportunidad de luchar por ellos y volver a estar juntos como familia”, escribió la hermana en la descripción del GoFundMe.

La historia de los trillizos detenidos por el ICE en EE.UU.

Los hermanos ingresaron al país norteamericano en mayo de 2023 a través de la frontera cerca de Yuma, Arizona. En ese momento, eran menores de edad, según consignó WBRC News.

La madre de los trillizos fue deportada en julio de 2026 tras estar bajo custodia del ICE por seis meses ICE

En julio de 2026, Velásquez fue deportada a Colombia tras pasar cinco meses bajo custodia del ICE y a los dos días le diagnosticaron su enfermedad. Para cubrir la asistencia médica y su posterior cirugía, sus hijos dejaron sus estudios para trabajar a tiempo completo.

“Son ellos quienes están costeando los gastos de mi enfermedad”, dijo la madre de los trillizos. “No es justo [su arresto] porque somos personas buenas y trabajadoras”.

La respuesta del ICE sobre la detención de los trillizos

Poco después de hacerse conocido el caso, la agencia migratoria se contactó con Telemundo Alabama para informar las razones detrás del arresto.

En un extenso comunicado, remarcaron que, pese a haber sido remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) tras cruzar la frontera de Yuma en 2023, el tener una solicitud de inmigración pendiente no les otorgaba un estatus legal en EE.UU.

“Permanecerán bajo custodia del ICE a la espera de su deportación y se les garantizará el debido proceso. Estar detenido es una elección”, destacó el escrito de la agencia sobre el caso.