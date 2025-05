Ni construcción ni limpieza: este es el trabajo en Estados Unidos que paga bien a los latinos, según una mexicana

Es mexicana, en proceso de convertirse en residente permanente y ha ganado popularidad en TikTok por compartir cómo es su vida en Estados Unidos. La joven latina cuenta con miles de seguidores en la plataforma china y recientemente reveló un trabajo en EE.UU. en el que pagan bien, y no es construcción, limpieza, ni restaurantes.

Trabajo mejor pagado en EE.UU., según una latina

Helena, que publica en la red social con la cuenta @itsmehelena24, ha sumado miles de simpatizantes en la plataforma, con quienes comparte clips acerca de diversos temas, entre ellos los que tienen qué ver con migración latina.

Helena es mexicana, se casó con un ciudadano estadounidense y actualmente vive en Texas Instagram @itshelena24

Uno de los temas más recurrentes entre los extranjeros que viven en Estados Unidos es el empleo, y en ese contexto, la tiktoker publicó un video para explicar cuál para ella es uno de los cinco trabajos mejores pagados y sus ventajas.

“Número uno los call centers. Me encanta porque es una oficina, pagan bien, ganas por comisión y es bilingüe”, explicó la joven. Para ella, como latina, el ambiente laboral también es importante, y señaló que se siente como en México.

Otra de las ventajas que mencionó en el clip, que ha generado casi 120 mil reproducciones en menos de 24 horas, es el conocer personas y hacer amistades. “Para aquellos que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y no han podido hacer amigos, a mí la verdad es que este trabajo me salvó la vida. Hice amigas que son de las mejores personas que he conocido”.

La joven explica que no se trata de que los otros empleos, como construcción, limpieza o cocina, no sean dignos, pero son de los primeros que buscan los latinos, cuando existen otras opciones.

Helena ha revelado en otros clips que está en proceso de obtener su green card como esposa de un ciudadano estadounidense. En 2024 recibió su permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

¿Cuánto se gana en un call center bilingüe en Estados Unidos?

Un reporte de Salary, al 24 de abril de 2025, indica que el salario promedio por hora de un agente de centro de llamadas bilingüe en Estados Unidos es de 21,21 dólares.

Mientras que ZipRecruiter registra salarios por hora que van desde US$34,13 hasta US$11,54. “El rango salarial promedio para un agente de call center bilingüe varía considerablemente, lo que sugiere que existen muchas oportunidades de ascenso y aumento salarial según el nivel de habilidad, la ubicación y los años de experiencia”, explica el sitio.

La joven latina trabaja en un call center y destaca que se trata de uno de los trabajos mejor pagados en EE.UU. TikTok @itsmehelena24

El informe de Salary precisa que el sueldo promedio de un representante de call center bilingüe en EE.UU. es de US$40.574 al año, pero el rango salarial suele oscilar entre US$36.764 y US$45.338.

Los rangos salariales pueden variar según diversos factores importantes, como: la formación académica, las certificaciones, las habilidades adicionales y la experiencia profesional.

