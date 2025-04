“Nos dijeron que íbamos a Venezuela”: estas mujeres relatan cómo fue su deportación encubierta a El Salvador en la era Trump

Heymar Padilla Moyetones y Scarleth Rodríguez, dos migrantes venezolanas que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, denunciaron en una entrevista televisiva que fueron deportadas a El Salvador en un vuelo junto a cientos de compatriotas y devueltas a Estados Unidos, luego de que las autoridades de este país centroamericano no las aceptaran.

Deportadas a El Salvador bajo engaño: la historia de dos mujeres venezolanas

Moyetones, de 24 años, y Rodríguez, de 21, compartieron su testimonio en una entrevista concedida a NBC News. Hablaron con ese medio desde la celda que comparten con otras migrantes en centro de detención en Laredo, Texas, donde se encuentran bajo custodia del ICE. Allí contaron que, semanas atrás, fueron trasladadas a El Salvador en uno de los vuelos que llevó a cientos de venezolanos, acusados de integrar la pandilla Tren de Aragua, a la megacárcel de Nayib Bukele.

Las migrantes, que relataron que con ellas había otras seis compatriotas, afirmaron que las autoridades estadounidenses nunca les informaron que serían trasladadas a El Salvador. “Nos dijeron que íbamos a Venezuela, y resulta que no. Al llegar a nuestro destino, nos dijeron que estábamos en El Salvador. Nos mintieron”, remarcó.

Durante el viaje, agregaron, les ocultaban que su destino no era su país de origen, como les habían dicho. Rodríguez señaló que, en una escala que hicieron en Guatemala, los custodios “compraron pizza” y que ante la insistencia de los migrantes por saber a dónde los llevaban, les respondieron “a Venezuela”.

Sin embargo, ni ella ni las otras siete migrantes venezolanas bajaron del avión. Según afirma el citado medio, registros judiciales sostienen que en ese país centroamericano se negaron a recibirlas.

De acuerdo a su relato, se quedaron dentro del avión. “No nos dejaron salir. Nos dijeron que íbamos a regresar aquí”, dijo en referencia a Estados Unidos, donde se encuentran detenidas en estos momentos.

El vuelo que abordaron, junto a más de 200 hombres, tenía como destino final la prisión de máxima seguridad Cecot. Moyetones contó que mientras ellas se quedaron en la aeronave, los hombres descendieron y fueron trasladados por las autoridades salvadoreñas. Desde las ventanillas, pudieron ver cómo eran tratados sus compatriotas. “Los bajaron de una forma muy brutal, casi los golpeaban, los arrastraban”, describió la mujer.

Cómo llegaron las mujeres a EE.UU. y por qué las detuvieron

Moyetones relató que llegó a Estados Unidos en 2024, con su hijo pequeño, en busca de un futuro mejor para ambos. “Vine con muchos sueños”, dijo. Todas sus ilusiones se derrumbaron cuando, en enero, asistió a una fiesta en Poconos, Pensilvania, en la que un hombre fue asesinado, al parecer por un miembro de la pandilla Tren de Aragua.

Al llegar las autoridades, la mujer y otros asistentes a la fiesta fueron detenidos. A ella la acusaron de 21 cargos relacionados con drogas. Un mes después, se declaró culpable de posesión de drogas y el resto de las acusaciones fueron retiradas.

Le habían dicho que iba a ser deportada a su país, pero hasta ahora no sucedió. La mujer señaló que teme no poder reunirse con su hijo, que se encuentra al cuidado de un familiar en Venezuela. “Siempre lo he cuidado”, lamentó.

Por su parte, Scarleth llegó a Estados Unidos luego de cruzar la frontera sur de modo ilegal y fue devuelta a México. Tiempo después, pidió una cita para solicitar asilo a través de la app CBP One y, cuando asistió a la cita con las autoridades migratorias, fue detenida.