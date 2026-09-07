Noticias de inmigración hoy: qué pasará con el asilo de venezolanos tras un nuevo fallo en Estados Unidos

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo criterio para los casos de asilo de ciudadanos venezolanos mediante un fallo emitido el 4 de septiembre. La decisión consideró que la remoción de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, y la posterior transferencia de la autoridad ejecutiva a un gobierno interino modificaron las circunstancias políticas de ese país.

Asilo para venezolanos en EE.UU.: qué deberán evaluar ahora los jueces

El cambio resulta relevante para determinar si una persona mantiene un temor fundado de persecución en caso de regresar a Venezuela.

en caso de regresar a Venezuela. La BIA aclaró que la modificación del escenario político no implica que todos los venezolanos pierdan automáticamente la posibilidad de obtener protección.

Los jueces deberán estudiar las circunstancias particulares de cada solicitante.

La decisión judicial establece que la destitución de Nicolás Maduro y la transición de poder en Venezuela representan un cambio significativo en las condiciones de ese país Fotomontaje editado con IA

El caso que originó la decisión fue devuelto para un nuevo análisis porque el juez de inmigración no había examinado en profundidad cómo la transición política afectaba el riesgo específico alegado por la demandante.

El tribunal también ordenó revisar si la solicitud fue presentada dentro de los plazos establecidos por la legislación estadounidense.

De acuerdo con el fallo judicial, los jueces deberán evaluar qué ocurrió con las personas, organizaciones o fuerzas de seguridad de las que el interesado en la protección afirma haber sido víctima o teme ser perseguido.

La pregunta central será si esos actores continúan operativos, conservan capacidad para actuar y tienen interés en perseguir al solicitante bajo el nuevo gobierno.

El análisis también tendrá que considerar la situación de las normas e instituciones asociadas con el antiguo gobierno y determinar si continúan con su aplicación. De esta manera, una decisión sobre asilo no podrá sustentarse únicamente en una descripción general de la situación política venezolana.

A partir de este fallo, los jueces de inmigración no pueden otorgar o denegar el asilo con base en suposiciones generales sobre la situación política en Venezuela Imagen generada con inteligencia artificial

La BIA también indicó que deberán tenerse en cuenta los cambios en la relación entre EE.UU. y las nuevas autoridades venezolanas.

Entre los acontecimientos mencionados se encuentran la reapertura de la Embajada estadounidense en Caracas, el 30 de marzo, y el plan de tres etapas impulsado por Washington para la estabilización, recuperación económica y transición democrática del país latino.

Asilo en EE.UU.: cómo impacta el plazo de un año en los venezolanos

El fallo también tiene consecuencias para quienes llevan más de un año en EE.UU. sin presentar una solicitud de asilo. La legislación estableció, como regla general, que el Formulario I-589 debe presentarse dentro del primer año contado desde la última llegada al país norteamericano.

Existen excepciones cuando se producen circunstancias cambiadas o extraordinarias.

En el caso de los venezolanos, la salida de Maduro puede constituir una circunstancia cambiada, pero el solicitante debe demostrar que ese acontecimiento modificó de manera directa y material su posibilidad de obtener asilo.

Además, no alcanza con acreditar el cambio político. La persona tendrá que demostrar que presentó su trámite dentro de un período considerado razonable después de que ocurrieran las nuevas circunstancias.

después de que ocurrieran las nuevas circunstancias. Quienes presenten una solicitud fuera del plazo deberán explicar la relación entre la transición venezolana y su situación personal.

Qué otras protecciones pueden pedir los venezolanos en EE.UU.

Si un juez concluye que un trámite fue iniciado después del período legal y que el interesado no reúne los requisitos para la excepción por circunstancias cambiadas, el pedido de asilo podrá ser rechazado por extemporáneo.

Sin embargo, el nuevo criterio estableció que ese resultado no pone fin necesariamente al análisis de protección frente a una posible deportación.

El juez debe evaluar por separado si la persona reúne las condiciones para acceder a otras formas de protección previstas por la legislación estadounidense.

Entre esas alternativas se encuentran la retención de expulsión y la protección prevista por la Convención contra la Tortura.

Asilo venezolano en EE.UU.: cómo cambia el análisis tras el fallo de la BIA

El precedente Matter of A-E-V-M- modificó la forma en que los jueces deben estudiar los casos de ciudadanos venezolanos después del cambio de gobierno. La transición política deberá formar parte del análisis, pero no determina por sí misma el resultado de una solicitud.

Los tribunales tendrán que establecer si las amenazas que motivaron la salida del país latino existen todavía, si los responsables mantienen capacidad para actuar y si las nuevas condiciones políticas modificaron el riesgo individual. También deberán considerar los cambios institucionales y diplomáticos ocurridos desde enero del año en curso.