Avanza el ICE: la ley que pone en riesgo a los migrantes en Los Ángeles en el perímetro del Mundial 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) clasificó la Copa del Mundo 2026 como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos. Esa designación habilita un despliegue interagencial extenso en los estadios y sus alrededores, con participación activa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En la práctica, significa que las políticas de “estado santuario” de California —que limitan la cooperación de las fuerzas locales con las autoridades migratorias federales— quedan condicionadas por la primacía federal en materia de seguridad durante los días de partido en Los Ángeles y otras ciudades sede.

La clasificación que puede activar al ICE en el perímetro del Mundial 2026

El DHS define cinco niveles de SEAR. El nivel 1, el más alto, corresponde a eventos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso.

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Bajo esta clasificación, el gobierno federal puede desplegar personal de múltiples agencias —entre ellas el ICE, su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio Secreto y otros cuerpos especializados— en los estadios, sus accesos, aeropuertos y nodos de transporte. La misma lógica se aplicó en el Super Bowl LX, disputado en Santa Clara, California, en 2026.

El ICE en el Mundial 2026: qué cambia en Los Ángeles

California aprobó en 2017 la ley SB54, conocida como el “Acta de Valores”, que prohíbe a las fuerzas de seguridad locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas o participar en operativos federales de inmigración, salvo en casos de delitos graves.

Sin embargo, en un evento designado SEAR 1, el control del perímetro de seguridad recae directamente sobre agencias federales, lo que reduce el margen de aplicación de esas restricciones estatales.

El SoFi Stadium, por afuera. Fuente: www.sofistadium.com sofistadium.com

Eso no implica que el ICE pueda actuar sin límites, pero sí que su presencia en las inmediaciones de los estadios estará institucionalizada durante el torneo.

Los Ángeles es una de las sedes principales del Mundial 2026 y alberga una de las comunidades latinas más numerosas del país, con una porción significativa de residentes sin estatus migratorio regular.

Qué deben saber los migrantes antes de asistir a los partidos del Mndial 2026

Ante este escenario, abogados especializados en inmigración y organizaciones comunitarias recomiendan que cualquier persona extranjera que asista a partidos del Mundial 2026, o que transite por zonas de alta seguridad cercanas a los estadios, lleve consigo documentación vigente que acredite su identidad.

Para quienes tienen estatus legal, los documentos recomendados incluyen la tarjeta de residencia permanente (green card), el registro de llegada I-94, el documento de autorización de empleo (EAD) o una licencia de conducir emitida por el estado.

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Para quienes no cuentan con estatus regular, se sugiere portar declaraciones de impuestos de los últimos años, contratos de alquiler, facturas de servicios públicos o cualquier documentación que acredite al menos dos años de residencia en el país.

Los especialistas también aconsejan conocer los derechos básicos ante un eventual contacto con agentes federales: el derecho a guardar silencio, a no abrir la puerta del domicilio sin una orden judicial firmada por un juez y a solicitar la presencia de un abogado antes de responder preguntas.

El torneo comienza el 11 de junio de 2026. Las organizaciones de derechos civiles en California han anunciado que reforzarán sus líneas de asistencia legal durante los días de partido en Los Ángeles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.