Qué dice la ley HB9 que avanza en el Senado de Nuevo México: busca prohibir acuerdos con el ICE

Nuevo México se mantiene expectante por el futuro del proyecto HB9, conocido como Ley de Seguridad de Inmigrantes, que podría marcar un cambio histórico en la política migratoria del estado. En específico, esta normativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes local y espera por su tratamiento en el Senado, prohíbe los acuerdos para colaborar con el sistema federal de detención de extranjeros.

Ley de Seguridad de Inmigrantes en Nuevo México: los detalles de la HB9

El proyecto de ley HB9 fue aprobado el 7 de marzo por la Cámara baja de Nuevo México. La propuesta busca impedir que gobiernos locales celebren acuerdos con fuerzas federales para detener a personas por infracciones civiles migratorias. Además, la iniciativa busca evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilice recursos públicos para sus operaciones.

La Ley de Seguridad para Inmigrantes impediría que tierras o fondos públicos estatales se utilicen para construir o mantener centros de detención migratoria Foto ICE.gov

La propuesta también incluye la prohibición de usar tierras y fondos estatales para actividades relacionadas con detenciones de inmigrantes.

Según el proyecto, estas medidas buscan desvincular a Nuevo México de un sistema que recibió denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. Es que, de acuerdo a la American Civil Liberties Union (ACLU), los tres centros de detención de inmigrantes estatales han recibido graves acusaciones, “incluido el uso excesivo de aislamiento, atención médica inadecuada y tres muertes bajo custodia desde 2022″.

Estos son los tres centros de detención de Nueva México:

Otero County Processing Center (condado de Otero): centro de procesamiento con capacidad para aproximadamente 820 detenidos.

(condado de Otero): centro de procesamiento con capacidad para aproximadamente 820 detenidos. Torrance County Detention Facility (condado de Torrance): segundo centro, con capacidad para cerca de 380 personas.

(condado de Torrance): segundo centro, con capacidad para cerca de 380 personas. Cibola County Correctional Center (condado de Cibola): el más pequeño, para unos 163 detenidos.

Max Brooks, abogado de la ACLU, aseguró que aprobar la Ley de Seguridad de Inmigrantes permitiría que Nuevo México se una a otros siete estados que ya implementaron medidas similares.

Según organizaciones civiles, los tres centros de detención migratoria en Nuevo México registraron graves abusos desde 2022, incluyendo tres muertes bajo custodia Nick Ingram - AP

“Tres muertes en centros del ICE de nuestro estado desde 2022 resaltan el devastador costo humano de este sistema. Con la aprobación de esta ley, Nuevo México puede unirse a los estados que se niegan a ser cómplices de un sistema que trata a nuestros vecinos inmigrantes con tal falta de respeto por su dignidad y seguridad básicas”, enfatizó el letrado.

Legisladores y organizaciones respaldan la Ley de Seguridad de Inmigrantes en Nuevo México

La representante demócrata Eleanor Chávez, junto con Angelica Rubio, Andrea Romero, Marianna Anaya y Christine Chandler, impulsó la propuesta en la Cámara de Representantes.

Por su parte, Ariel Prado, director de Participación Cívica en Innovation Law Lab, consideró que “aprobar la Ley de Seguridad de Inmigrantes será un paso importante para rechazar un sistema que deshumaniza y perjudica a nuestras comunidades inmigrantes”.

Asimismo, destacó que la ley busca desvincular los recursos públicos del estado de prácticas que perpetúan daños a comunidades migrantes.

La ACLU de Nuevo México denunció que el sistema de detención migratoria vigente vulnera derechos humanos, especialmente de personas LGBTQ y solicitantes de asilo Foto ICE.gov

Qué falta para que se apruebe la HB9 en Nuevo México: tratamiento en el Senado

Tras ser aprobada en la Cámara de Representantes el 7 de marzo, el proyecto llegó al Senado y fue asignado al Senate Health and Public Affairs Committee (SHPAC) y también al Senate Judiciary Committee (SJC), que son los comités de referencia por los que debía pasar antes de llegar al pleno.

El 15 de marzo, el SHPAC tuvo un dictamen favorable y la devolvió al Senado para seguir en trámite. No obstante, la Cámara alta pospuso de manera indefinida la consideración del proyecto. Por lo tanto, permanece en pausa sin una fecha de reanudación. Al no haber una moción de reconsideración, no avanzará al menos durante este período legislativo.

En este contexto, Jessica Martínez, directora de Políticas y Construcción de Coaliciones en NMILC, instó al Senado a aprobar la HB9 para proteger a las comunidades afectadas. “Detrás de cada cama de detención hay un ser humano: padres separados de sus hijos, trabajadores arrancados de sus comunidades y solicitantes de asilo que huyeron de la violencia solo para enfrentar un nuevo trauma en detención”, enfatizó.