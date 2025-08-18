Qué se sabe de los vuelos cancelados de Air Canada y cómo afecta a Estados Unidos: a pocos días del Labor Day

El sábado 16 de agosto, se hizo efectivo el inicio de una huelga de ciertos trabajadores de Air Canada y decenas de vuelos de ese país fueron cancelados. Esta medida afectó a los viajeros de Estados Unidos, ya que la aerolínea tiene una fuerte presencia de operación entre ambos territorios, y con mayor afluencia de pasajeros con motivo del Labor Day, que tiene lugar el próximo 1º de septiembre.

Por qué los vuelos de Air Canada en Estados Unidos fueron cancelados

Las operaciones de la compañía se suspendieron completamente el sábado 16 de agosto, en medio de una huelga liderada por 10.000 auxiliares de vuelo afiliados al Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés). Los empleados solicitaron un ajuste salarial el día 11 de agosto.

La página de la aerolínea indica que sus vuelos están suspendidos por el momento Sitio web: aircanada.com

El fin de semana, la Junta Canadiense de Relaciones Industriales (CIRB, por sus siglas en inglés) ordenó la reanudación de las actividades de la aerolínea de Air Canada y Air Canada Rouge, señaló un comunicado de la compañía del domingo 17 de agosto.

En el escrito, indicaron que se reanudarían los vuelos a partir de la noche de este lunes, pero el colectivo de empleados respondió que continuará con su iniciativa.

Previamente, la aerolínea impuso un cierre patronal como respuesta a la huelga del sindicato de trabajadores. Alrededor de 240 vuelos que estaban programados a partir del domingo fueron cancelados, mientras que la compañía suele operar 700 viajes al día.

En medio de la negociación entre las partes, los viajeros estadounidenses pueden verse afectados, debido a la alta demanda de vuelos por la temporada alta de verano y a pocos días del feriado nacional por el Labor Day. Según la compañía, Air Canada realiza 430 operaciones diarias entre ese país y EE.UU. en más de 50 aeropuertos del territorio norteamericano.

Los viajeros estadounidenses pueden verse afectados debido a que Air Canada opera más de 400 vuelos diarios con ese país Freepik

El aviso de Air Canada para los pasajeros afectados, incluidos los estadounidenses

“Se notificará a los clientes cuyos vuelos se cancelen y se les recomienda encarecidamente no acudir al aeropuerto a menos que tengan vuelos confirmados con otras aerolíneas”, expresaron en el comunicado oficial, donde también señalaron que los viajes de Air Canada Express con Jazz o PAL operan con normalidad.

Asimismo, detallaron que ofrecerán opciones a quienes sufran las cancelaciones de sus viajes, como un reembolso completo o un crédito para futuros vuelos.

Los trabajadores de la aerolínea reclamaron un incremento salarial Facebook/Air Canada

El 15 de agosto pasado, el sindicato solicitó a la ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, a no intervenir de conformidad con el artículo 107 del Código Laboral de ese país, con el objetivo de permitir que la negociación colectiva continúe y “que las partes negocien una solución”, señalaron los trabajadores afectados.

Según los líderes de la huelga, el 99,7% de los miembros pertenecientes votó a favor de realizar el cese de las actividades para reclamar un acuerdo salarial, al alegar que la inflación aumentó un 169% desde el año 2000, pero sus sueldos únicamente lo hicieron un 10% en ese período, lo que representaría alrededor de tres dólares.

En tanto, una encuesta citada por el grupo señaló que el 88% de los ciudadanos canadienses apoyó la iniciativa de los auxiliares de vuelo de la compañía.