Checklist de la TSA: el listado para viajar a EE.UU. y no ser detenido por el equipaje

En medio del endurecimiento de los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos, es mejor planificar detalladamente el equipaje que se va a llevar. Desde la vestimenta específica, formas de guardado y hasta qué se puede llevar, la agencia elaboró una checklist clave para tener el mejor viaje al territorio estadounidense.

El listado de la TSA para viajar a EE.UU.

La TSA compartió en su página oficial una checklist para quienes decidan ir al territorio estadounidense con diferentes pasos a tener en cuenta antes de viajar. Las recomendaciones no solo especifican qué se puede llevar, sino también cómo debería estar armado el equipaje de mano.

En los diferentes pasos de la checklist, la agencia recomendó:

Revisar que el bolso o valija esté completamente vacío antes de armarlo: hay que asegurarse de que todos los bolsillos y compartimentos no contengan ningún artículo para no llevar objetos prohibidos.

antes de armarlo: hay que asegurarse de que todos los bolsillos y compartimentos no contengan ningún artículo para no llevar objetos prohibidos. Chequear la lista de artículos “¿Qué puedo llevar? ”: tener conocimiento de qué elementos están permitidos en el equipaje de mano y en que será despachado es crucial.

”: tener conocimiento de qué elementos están permitidos en el equipaje de mano y en que será despachado es crucial. Preparar la seguridad del equipaje: comprar un candado para equipaje que esté reconocido por la TSA y pegar una tarjeta con nombre e información de contacto en los dispositivos electrónicos.

comprar un candado para equipaje que esté reconocido por la TSA y pegar una tarjeta con nombre e información de contacto en los dispositivos electrónicos. Empacar los artículos en capas : la TSA recomienda tener una capa para los zapatos, otra para la ropa, otra para los dispositivos electrónicos, etc. Especialmente pide que los dispositivos grandes vayan en la capa superior del equipaje de mano para facilitar el acceso durante el control. La bolsa con líquidos, geles y aerosoles debe estar el bolsillo delantero del equipaje de mano para mayor accesibilidad.

: la TSA recomienda tener una capa para los zapatos, otra para la ropa, otra para los dispositivos electrónicos, etc. Especialmente pide que los dispositivos grandes vayan en la capa superior del equipaje de mano para facilitar el acceso durante el control. La bolsa con líquidos, geles y aerosoles debe estar el bolsillo delantero del equipaje de mano para mayor accesibilidad. Los líquidos, geles y aerosoles empacados en el equipaje de mano deben cumplir con la normativa:

empacados en el equipaje de mano deben cumplir con la normativa: 100 mililitros o menos por envase



Bolsa de plástico transparente con cierre hermético (todos los líquidos deben caber en la bolsa)

La TSA recomienda guardar la bolsa de líquidos en el bolsillo exterior para poder tomarla con mayor facilidad

Además, la agencia recomienda a las personas que viajen con una mascota, asegurarse de llevar una correa para que los transportines puedan ser revisados adecuadamente. Había un paso adicional sobre el tipo de calzado a utilizar en los controles. No obstante, la TSA acabó recientemente con esa regla y ya no es un requisito quitarse los zapatos.

Qué artículos no están permitidos por la TSA

La TSA tiene una larga lista de objetos con los que no se puede ingresar o viajar a Estados Unidos. Entre ellos se encuentran: objetos inflamables, cúteres, navajas y máquinas de afeitar. Estas últimas no están permitidas en el equipaje de mano, pero sí se permiten las hojas de afeitar encapsuladas en un cartucho de seguridad del que no se puedan extraer.

Además, la agencia aclara que las armas de fuego solo se permiten en el equipaje despachado y deben estar descargadas, colocadas en un contenedor rígido cerrado con llave y declaradas a la aerolínea.

La TSA tiene una larga lista de objetos con los que no se puede pasar por un control en los aeropuertos

“Incluso si un artículo está generalmente permitido, puede estar sujeto a revisiones adicionales o no permitirse su paso por el punto de control, si activa una alarma durante el proceso de revisión, parece haber sido manipulado o presenta otros riesgos de seguridad”, advierte la TSA.

Las autoridades recomiendan explorar el gran inventario de objetos no permitidos antes de armar la valija. La lista completa se encuentra en el sitio web de la agencia.