Qué significa el adiós del parole para venezolanos y a quiénes aplica la regla de Uscis en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó el pasado 12 de junio que el parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) había sido cancelado. Al mismo tiempo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió reglas que han causado confusión sobre a quiénes aplica.

Más de medio millón de migrantes deben decirle adiós al parole: 117 mil son venezolanos

El DHS comenzó a enviar avisos de terminación a los extranjeros que recibieron el permiso de permanencia temporal bajo el programa de la Administración Biden. La orden pone en riesgo de deportación a 117 mil venezolanos que entraron a Estados Unidos bajo la iniciativa, en caso de que no hayan comenzado otro proceso, como el asilo.

A través del parole, 117 mil venezolanos entraron a EE.UU. de forma legal Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Los mensajes informan a los inmigrantes que su parole ha sido cancelado y que su autorización de empleo basada en el beneficio está revocada, con efecto inmediato. Estas notificaciones son enviadas a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los solicitantes cuando llegaron al país.

Ante la decisión, el DHS invita a los venezolanos, y ciudadanos de otros países que obtuvieron el permiso, a autodeportarse mediante la aplicación móvil CBP Home. “Si lo hacen, recibirán asistencia de viaje y un bono de salida de 1000 dólares al llegar a su país de origen”, señala la agencia en un comunicado.

Permanecer en Estados Unidos: las opciones ante la cancelación del parole

El DHS notifica ahora a los beneficiarios de la libertad condicional que, si no han obtenido el estatus legal para permanecer en Estados Unidos, deben salir de inmediato, esto debido a que el parole es un permiso con vigencia de uno a dos años, y quienes entren en EE.UU. bajo el programa, deben buscar otro alivio migratorio.

En ese sentido, el abogado Ismael Labrador de Gallardo Law Firm, en diálogo con el periodista cubano Mario J. Pentón, explicó que normalmente el gobierno estadounidense da un plazo para que quienes no tienen estatus legal salgan del país, sin embargo, es diferente para quienes ya tiene un trámite iniciado.

“Si tú tienes un remedio ya aplicado, o un remedio a punto de aplicar, no tienes por qué salir de Estados Unidos (...) si tú eres una persona que no tiene ningún remedio, no tienes ninguna posibilidad (...) si es muy importante que consideres salir”, indicó.

Labrador también señaló que quienes todavía no hayan iniciado ningún tipo de alivio migratorio, es determinante que comiencen el trámite, si es que buscan quedarse en Estados Unidos.

Los venezolanos pueden considerar opciones como:

Solicitar Asilo: si se sufre de persecución en su país.

si se sufre de persecución en su país. Ajuste de Estatus por Familia: para quienes tienen un familiar ciudadano o residente permanente.

para quienes tienen un familiar ciudadano o residente permanente. Visa U o T (para víctimas de crimen o tráfico humano)

(para víctimas de crimen o tráfico humano) Casarse con un ciudadano y obtener la residencia permanente legal por matrimonio.

Qué pasa con el anuncio del Uscis sobre la reanudación del parole

El pasado lunes 9 de junio, el Uscis respondió a una orden del tribunal federal de Massachusetts y explicó que reanudaría las adjudicaciones de solicitudes pendientes de ciertos programas de parole, como el proceso de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

El DHS comenzó a enviar avisos de terminación para el parole que se inició bajo la Administración Biden Freepik

Al respecto, la abogada Rosaly Chaviano, en diálogo con Telemundo, explicó que el anuncio del DHS, sobre terminar el beneficio de inmediato, no afecta al aviso anterior de la agencia, ya que las adjudicaciones significan que la agencia debe tomar una decisión final de las solicitudes que estaban pausadas, ya sea una negación o una aprobación.

En respuesta a una nueva orden del tribunal federal, el Uscis emitió el pasado 13 de junio una serie de reglas para comprobar que se reanudaron las revisiones de casos pendientes relacionados con el permiso de permanencia temporal, como las autorizaciones de empleo, solicitudes de asilo y de estatus por la Ley de Ajuste Cubano.