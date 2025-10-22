Rebelión en Dallas: la policía local rechaza colaborar con el ICE y se enfrenta al alcalde de la ciudad

El Departamento de Policía de Dallas (DPD, por sus siglas en inglés) desató un fuerte enfrentamiento político al rechazar una oferta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por 25 millones de dólares. El jefe de la fuerza de seguridad municipal, Daniel Comeaux, se negó a permitir que los agentes locales participen en tareas de control migratorio junto a autoridades federales, lo que generó un cruce con el alcalde Eric Johnson y abrió una grieta dentro del Concejo Municipal.

El jefe de policía de Dallas rechazó los fondos del ICE

Según consignó WFAA, durante una reunión con la Junta de Supervisión de la Policía Comunitaria, el funcionario confirmó la noticia: “Dijimos: ‘Rotundamente no, no, no’. Fui yo quien lo dijo. Lo rechacé”. Según el jefe, la policía de Dallas no realiza arrestos migratorios ni tiene autoridad para hacerlo.

El jefe de policía Daniel Comeaux confirmó el rechazo al programa 287(g) del ICE en Dallas DPD

Comeaux recalcó que su prioridad es combatir el crimen violento y no involucrar a los oficiales en políticas que excedan su competencia. “Trabajamos junto con las autoridades federales para perseguir a fugitivos violentos, narcotraficantes y más”, sostuvo, de acuerdo con CBS News. “No impediremos que ninguna agencia realice actividades legales en Dallas, pero nos mantendremos enfocados en nuestra misión principal”, añadió.

El alcalde Eric Johnson respalda un acuerdo con el ICE tras el rechazo del jefe policial

El alcalde Eric Johnson, exdemócrata devenido en republicano a partir de 2023, cuestionó que el rechazo se haya decidido sin consulta pública. En un memorando dirigido a los presidentes de los comités de seguridad pública y eficiencia gubernamental, afirmó que “las decisiones sobre asuntos como este, especialmente uno que involucra US$25 millones de fondos públicos, deben ser tomadas por los responsables políticos electos después de recibir las opiniones del público”.

Eric Johnson, alcalde de Dallas, repudió la decisión del DPD City of Dallas

El mandatario municipal propuso convocar una sesión informativa con representantes del ICE y del DPD para evaluar los posibles beneficios. Según escribió, el acuerdo “podría actuar como un ‘multiplicador de fuerza’” y proporcionaría “una vía para que la policía local despliegue recursos adicionales para reducir los delitos violentos a un menor costo para los contribuyentes”. Además, planteó que los fondos podrían servir para contratar más oficiales sin afectar el presupuesto de la ciudad.

Dallas: los concejales demócratas respaldan a Comeaux y se oponen a cooperar con el ICE

Según Dallas News, varios miembros del Concejo Municipal expresaron su respaldo al jefe del departamento y su oposición a cualquier acuerdo con el ICE. Los concejales Chad West, Jaime Resendez, Adam Bazaldua y Paula Blackmon publicaron una declaración conjunta en la que advirtieron: “El programa 287(g) podría resultar en una traición a la confianza entre el DPD y las mismas comunidades que juraron proteger”.

También señalaron que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal. “Si bien la función del Departamento de Policía de Dallas es garantizar la seguridad pública de nuestra comunidad, la inmigración y las actividades relacionadas son una responsabilidad federal”, escribieron, según Fox 4 News.

El alcalde pro tempore Jesse Moreno y la concejal Laura Cadena coincidieron en esa postura. “La aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad del gobierno federal”, afirmaron.

Qué es el programa 287(g) y por qué genera división política en Dallas

El programa 287(g) permite que los cuerpos policiales locales actúen en colaboración con el ICE en temas migratorios. Este convenio otorga a los oficiales locales la potestad de interrogar a personas sobre su estatus legal y realizar arrestos vinculados a violaciones de la ley federal de inmigración.

El acuerdo de 25 millones de dólares implicaría mayores potestades para que los agentes locales colaboren con el ICE en materia de inmigración en Dallas Erin Hooley / AP - AP�

Actualmente, de acuerdo con datos consignados por Dallas News, alrededor del 42% de los residentes de esta área metropolitana provienen de familias latinas o hispanas.

El alcalde pidió a los comités municipales que celebren una reunión conjunta para analizar el tema y emitir una recomendación. Si el Concejo decidiera avanzar con el programa 287(g), aún necesitaría una votación formal para su aprobación, un proceso que promete ser complejo en una ciudad de mayoría demócrata.