Recibieron una carta del DHS: el caso de los niños latinos que son obligados a dejar EE.UU. y protestan contra Trump

Niños migrantes de Chicago, Illinois, recibieron cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que les indicaban que su permiso temporal para permanecer en Estados Unidos había sido revocado y que debían abandonar el país. Estos menores, que llegaron a la frontera sin acompañantes, protestaron contra los operativos de la agencia federal y la separación de sus familias. Ahora reclaman ser escuchados por el presidente Donald Trump para evitar su deportación.

Cartas de deportación a niños latinos y miedo en la comunidad migrante

Xally Morales tiene 13 años y llegó a Estados Unidos hace poco más de siete meses desde México como menor no acompañada, aunque luego se reunió con sus hermanas mayores en Waukegan, Illinois. Luego llegó su madre, Francisca Petra Guzmán, que también pidió asilo. Ambas huyeron por abuso doméstico y amenazas de muerte.

Desde el inicio del gobierno de Trump 53 mil menores recibieron órdenes de deportación Freepik

Inesperadamente, Xally recibió una carta del DHS. Como no sabe leer en inglés, no se enteró de lo que se trataba hasta que logró que alguien se la tradujera: estaba obligada a abandonar el país de inmediato debido a la finalización del programa que amparaba su permanencia.

“Trump quiere que regrese a México, ¿pero cómo puedo hacerlo sola?”, expresó en diálogo con Chicago Tribune. Además, dejó en claro su temor ante las autoridades migratorias: “Tengo miedo de que el ICE venga por mí”.

Desde entonces, Xally vive con incertidumbre constante. Su rutina escolar se vio interrumpida y pasó su cumpleaños 13 sin invitados ni festejos. “Cuando empiezo a sentirme ansiosa, rezo”, contó. Según comentó, su mayor deseo es continuar con sus estudios en la Escuela Secundaria Robert Abbott en Waukegan.

Además de Xally, al menos una docena de menores no acompañados en el área de Waukegan enfrenta la misma situación. Estos niños entraron legalmente a EE.UU. bajo libertad condicional humanitaria y se reunieron con familiares indocumentados, pero no pueden ser representados por ellos en tribunales migratorios.

La carta del DHS enviada a estos pequeños advierte: “No intente permanecer ilegalmente en los Estados Unidos: el Gobierno Federal lo encontrará”.

La comunidad migrante de Chicago está preocupada por la situación Rebecca Blackwell - AP

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, negó que el ICE tenga como objetivo a los niños o que su intención sea separar familias.

En un email enviado a Chicago Tribune, aclaró la agencia no deporta a menores y que ofrecen a las madres opciones para que sus hijos sean ubicados en lugares seguros. No obstante, no explicaron el motivo por el cual se envían cartas de cancelación de permisos humanitarios a menores no acompañados como Xally.

Apoyo legal y protestas contra Donald Trump: “Quiero que nos escuche”

La pastora Julie Contreras brindó acompañamiento a las familias afectadas, a través de reuniones con abogados que puedan ayudar a los menores de edad a entender sus opciones legales. “Estos niños no son los delincuentes que, según Trump, el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados”, enfatizó Contreras.

Por su parte, el abogado de inmigración John Antia advirtió: “La realidad es que bajo esta administración nadie está seguro en ningún lugar. Las autoridades de inmigración son impredecibles y están desesperados por cumplir con una cuota, incluso si eso significa detener a un niño”.

En tanto, Davina Casa, pastora y líder de la Organización Monárquica, señaló que cada vez hay “más menores no acompañados a los que se les revoca la libertad condicional y son arrojados a procedimientos de inmigración donde no están preparados para defenderse”.

En este contexto, decenas de niños y sus respectivos familiares o acompañantes se reunieron en las afueras de los juzgados de migración de Chicago para reclamar por su situación. “Quiero que nos escuche Donald Trump para que podamos ser felices con nuestras familias y no nos estén separando”, expresó Xally.

Órdenes de deportación a menores: más de 50.000 desde enero

Datos judiciales del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (Transactional Records Access Clearinghouse) indican que en abril pasado se ordenó la deportación de más de 8300 niños de hasta 12 años, un récord histórico. En total, desde enero de 2025, más de 53.000 menores recibieron órdenes de deportación.

Asimismo, la administración Trump redujo los fondos destinados a la representación legal de niños no acompañados, lo que afecta su derecho a defenderse en los procesos migratorios.