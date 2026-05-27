Control fronterizo: el plan de Trump para los aeropuertos de ciudades santuario que preocupa a viajeros migrantes

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) de la administración Donald Trump, Markwayne Mullin, volvió a plantear el 26 de mayo un plan para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos internacionales ubicados en ciudades santuario. La iniciativa apunta a jurisdicciones que rechazan colaborar con las autoridades federales de inmigración y podría afectar el ingreso de millones de viajeros internacionales.

¿Qué propone el DHS para los aeropuertos internacionales?

Durante una entrevista en Fox News con el conductor Sean Hannity, Mullin sostuvo que el gobierno federal no tiene obligación de continuar con los procesos migratorios y aduaneros en ciudades que “no permiten” aplicar las leyes federales de inmigración.

El funcionario afirmó que las autoridades locales “impiden” que los agentes “entren y salgan de las instalaciones”, en referencia a las protestas y bloqueos registrados frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark. A partir de ese conflicto, cuestionó por qué el gobierno debería “procesar vuelos internacionales” en esos aeropuertos si las jurisdicciones santuario no colaboran con las deportaciones.

En ese sentido, señaló que el DHS trabaja en una iniciativa para frenar los controles migratorios y aduaneros en ciudades que, según indicó, no permiten aplicar las leyes federales de inmigración.

La propuesta incluye a los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (JFK) y Newark. Pero a su vez, también alcanzaría terminales aéreas de otras ciudades santuario como Filadelfia, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

La propuesta generó rechazo en el sector aéreo y entre organizaciones vinculadas al transporte. La Asociación de Viajes de Estados Unidos y Airlines for America cuestionaron la iniciativa impulsada por el DHS, explicó The New York Post.

¿Qué respondió el secretario de Transporte?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó diferencias con la propuesta durante una audiencia del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes.

Duffy sostuvo que millones de personas necesitan viajar “a todo tipo de destinos” y remarcó que el gobierno no debería “restringir los viajes aéreos” en estados que no compartan la “ideología política” de la administración federal.

El plan contempla frenar el procesamiento de viajeros internacionales en aeropuertos de Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos Magnific

Las protestas y la tensión en el centro de detención de Newark

Las declaraciones de Mullin sobre las ciudades santuario surgieron después de que manifestantes anti-ICE bloquearan durante varios días el acceso al centro de detención Delaney Hall, en Newark, y se enfrentaran con agentes federales para denunciar presuntas malas condiciones dentro de las instalaciones.

Tanto Mullin como el zar de la frontera, Tom Homan, rechazaron esas acusaciones. Por su parte, el DHS publicó un mensaje en X donde aseguró que “no hay huelga de hambre” ni “condiciones precarias” en el centro. El departamento afirmó que todos los detenidos reciben “tres comidas al día”, agua potable, ropa, elementos de higiene y posibilidades de comunicación con familiares y abogados.

El DHS negó las acusaciones y aseguró que los detenidos reciben alimentación, higiene y acceso a comunicación con familiares y abogados X DHS

Homan también advirtió que la administración Trump buscaría una orden judicial para alimentar por la fuerza a los detenidos en caso de que comenzaran una huelga de hambre.

Durante una reunión de gabinete encabezada por Donald Trump, Mullin sostuvo que “un puñado” de detenidos en Newark generaba conflictos al reclamar comida “étnica”. El secretario respondió que podían “regresar a su país y comer lo que quieran” y agregó que el centro de detención “no es un hotel de lujo”.

En paralelo, Homan indicó que el gobierno federal planea operar centros de detención en terrenos federales para evitar conflictos con gobiernos locales.