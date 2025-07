Son inmigrantes y cuentan cómo agentes del ICE tocaron su puerta y los engañaron para detenerlos: “Una artimaña”

Pouria Pourhosseinhendabad y Parisa Firouzabadi, dos estudiantes iraníes casados, fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras una “artimaña” orquestada por los agentes.

Cómo fue la detención del matrimonio iraní

El hecho ocurrió el pasado 22 de junio en Louisiana, un día después de que Donald Trump anunciara el bombardeo a las tres instalaciones nucleares iraníes. Allí, la pareja estaba por tomar el té cuando escucharon el timbre de su apartamento en Baton Rouge, según consignó The Washington Post.

El matrimonio vive en un apartamento ubicado en Baton Rouge, Louisiana, con más de 227 mil habitantes Stephen Smith - AP

Al abrir la puerta, se encontraron con dos agentes del ICE, quiénes querían hablar sobre un accidente de atropello que la pareja había denunciado con anterioridad. "¿Podrían ver los daños del coche?”, les habrían preguntado los policías a los estudiantes.

Cuando la pareja los condujo al estacionamiento de su apartamento, un grupo de agentes enmascarados los esperaba en la planta baja para detenerlos.

Las acusaciones contra el ICE por la detención del matrimonio

Según reportó CBC News, la agencia consideró que Firouzabadi era deportable debido a la revocación de su visa en 2023 por presuntas “violaciones a las leyes relacionadas con sabotaje o espionajes”.

No obstante, sus abogados argumentaron que aún mantiene un estatus legal, ya que está inscrita de forma activa en la Universidad Estatal de Louisiana (LSU, por sus siglas en inglés).

La agencia consideró que a Firouzabadi se le había revocado la visa por presunta "violación a las leyes relacionadas con sabotaje o espionaje" Alex Brandon/AP

En el caso de Pourhosseinhendabad, no contaba con una orden de arresto porque su visa de estudiante F-1 tiene vigencia hasta 2030. Por tanto, los defensores presentaron dos hábeas corpus separados a través de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y RFK Human Rights.

“La detención se considera inconstitucional. Es una artimaña cuando el ICE engaña a una persona para que abra la puerta de su casa cuando aún no ha obtenido una orden judicial de arresto y no existen circunstancias apremiantes”, comunicaron los abogados, según informó The New York Times.

El veredicto final y la liberación de la pareja

Casi un mes después de su detención, un juez magistrado de Louisiana aprobó la liberación de los dos estudiantes de la Universidad Estatal tras confirmarse la violación de los procedimientos migratorios.

El juez catalogó las detenciones como una violación a los procedimientos migratorios Foto ICE.gov

“Esta victoria es una poderosa afirmación de los derechos de los inmigrantes y la garantía fundamental del debido proceso y la protección igualitaria en nuestro sistema legal”, dijo Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Louisiana.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Unión Americana de Libertades Civiles, se desestima de forma total procedimientos de deportación contra Pouria Pourhosseinhendabad y Parisa Firouzabadi y podrán regresar a sus estudios de doctorado en ingeniería mecánica en la LSU.

El aumento de las detenciones en la comunidad iraní en Estados Unidos

El caso de Pourhosseinhendabad y Firouzabadi refleja el aumento de las redadas contra la comunidad iraní en Estados Unidos. Según el último informe presentado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) cerca de 11 ciudadanos iraníes fueron arrestados durante el último fin de semana de junio.

“El DHS ha trabajado arduamente para identificar y arrestar a terroristas y extremistas violentos, conocidos o presuntos, que ingresaron ilegalmente a este país, ya sea a través de los fraudulentos programas de libertad condicional de Biden o de otras maneras", informó la Subsecretaria del Departamento, Tricia McLaughlin.