Stay of Removal con el Formulario I-246: cuánto cuesta y cómo presentarlo para suspender la deportación
Las instrucciones de la solicitud establecen quién puede presentarla y dónde debe ser entregada; su aprobación es una prórroga por motivos específicos y no un estatus legal a largo plazo
- 4 minutos de lectura'
La solicitud de Stay of Removal, que se presenta con el Formulario I-246, se utiliza para pedir la suspensión temporal de una orden de deportación definitiva. El trámite se realiza ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Stay of Removal: qué es y quiénes pueden presentar el formulario clave
La suspensión de la deportación o expulsión es un aplazamiento temporal de la salida de una persona de Estados Unidos.
“La aprobación de una prórroga no otorga estatus legal, pero sí una suspensión de la deportación por un período determinado, generalmente hasta un año”, explica la firma de abogados Jeelani Law Firm.
Las instrucciones del Formulario I-246 explican que el propósito de la información solicitada es permitir que el ICE determine la elegibilidad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) para una suspensión de la remoción de EE.UU.
El documento añade que cualquier persona con una orden de deportación o remoción de Estados Unidos puede solicitar una suspensión conforme al artículo 241.6 del título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR § 241.6).
Formulario I-246: ¿Cómo presentarlo para suspender la deportación?
La solicitud se debe presentar en persona ante una Oficina de Campo local de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) y completar una por separado para cada miembro de la familia.
- Si se está detenido: presentar el formulario en la Oficina de Campo ERO que tenga jurisdicción sobre la custodia.
- Si no se está detenido: en la Oficina de Campo ERO más cercana a la residencia del peticionario.
El ICE explica que si una persona tiene un problema para entregar la solicitud en persona, debe comunicarse con la Oficina de Campo ERO local para ver si se permitiría la entrega por correo general u otro servicio de entrega.
Otro requisito es que el solicitante se encuentren físicamente en EE.UU. al momento de iniciar el proceso.
Cuando se envía la solicitud, es posible que se tomen las huellas dactilares, si se tiene 14 años o más y también fotografías. Además, se realizará una revisión de antecedentes penales, en caso de que existan
¿Cuánto cuesta presentar el Formulario I-246 ante el ICE?
La tarifa por el procesamiento de esta solicitud es de 155 dólares, pero cabe destacar que no hay reembolso del costo, independientemente de la acción tomada por la agencia de inmigración.
Los pagos deben hacerse a nombre de: Department of Homeland Security o Immigration and Customs Enforcement. Los métodos de pago aceptados, son: efectivo, giro postal o cheque de caja.
Documentos y pruebas para adjuntar a la solicitud de suspensión de la deportación
Todos los documentos presentados serán retenidos por ERO hasta la resolución final de su caso. Como prueba de identidad son válidos:
- Un pasaporte original: con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado.
- La copia del pasaporte: válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad.
- Si no tiene pasaporte válido: debe presentar un comprobante de que solicitó un pasaporte o documento de viaje. Se requiere una copia de la solicitud, el comprobante de pago de la tarifa y una copia de toda la documentación presentada.
También será necesario adjuntar pruebas para reforzar la petición, como:
- Motivos médicos: si su solicitud se basa en una afección médica, debe obtener documentación de un médico sobre la misma, el tratamiento, pronóstico y cualquier asistencia que se necesite y esté relacionada.
- Detenciones: presentar los informes policiales y la resolución de todas las detenciones.
- Condenas: presentar las sentencias, condenas y documentos de condena.
- Resumen: consiste en redactar los motivos por los que solicita la suspensión de la deportación o expulsión.
