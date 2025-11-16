Stay of Removal con el Formulario I-246: cuánto cuesta y cómo presentarlo para suspender la deportación

La solicitud de Stay of Removal, que se presenta con el Formulario I-246, se utiliza para pedir la suspensión temporal de una orden de deportación definitiva. El trámite se realiza ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Stay of Removal: qué es y quiénes pueden presentar el formulario clave

La suspensión de la deportación o expulsión es un aplazamiento temporal de la salida de una persona de Estados Unidos.

“La aprobación de una prórroga no otorga estatus legal, pero sí una suspensión de la deportación por un período determinado, generalmente hasta un año”, explica la firma de abogados Jeelani Law Firm.

Una orden final de deportación o expulsión es una decisión de un juez de inmigración Freepik

Las instrucciones del Formulario I-246 explican que el propósito de la información solicitada es permitir que el ICE determine la elegibilidad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) para una suspensión de la remoción de EE.UU.

El documento añade que cualquier persona con una orden de deportación o remoción de Estados Unidos puede solicitar una suspensión conforme al artículo 241.6 del título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR § 241.6).

Formulario I-246: ¿Cómo presentarlo para suspender la deportación?

La solicitud se debe presentar en persona ante una Oficina de Campo local de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) y completar una por separado para cada miembro de la familia.

Si se está detenido : presentar el formulario en la Oficina de Campo ERO que tenga jurisdicción sobre la custodia.

: presentar el formulario en la Oficina de Campo ERO que tenga jurisdicción sobre la custodia. Si no se está detenido: en la Oficina de Campo ERO más cercana a la residencia del peticionario.

El ICE explica que si una persona tiene un problema para entregar la solicitud en persona, debe comunicarse con la Oficina de Campo ERO local para ver si se permitiría la entrega por correo general u otro servicio de entrega.

El Formulario I-246 es fundamental para las personas que se encuentran en Estados Unidos ante un proceso de remoción Freepik

Otro requisito es que el solicitante se encuentren físicamente en EE.UU. al momento de iniciar el proceso.

Cuando se envía la solicitud, es posible que se tomen las huellas dactilares, si se tiene 14 años o más y también fotografías. Además, se realizará una revisión de antecedentes penales, en caso de que existan

¿Cuánto cuesta presentar el Formulario I-246 ante el ICE?

La tarifa por el procesamiento de esta solicitud es de 155 dólares, pero cabe destacar que no hay reembolso del costo, independientemente de la acción tomada por la agencia de inmigración.

Los pagos deben hacerse a nombre de: Department of Homeland Security o Immigration and Customs Enforcement. Los métodos de pago aceptados, son: efectivo, giro postal o cheque de caja.

Documentos y pruebas para adjuntar a la solicitud de suspensión de la deportación

Todos los documentos presentados serán retenidos por ERO hasta la resolución final de su caso. Como prueba de identidad son válidos:

Un pasaporte original : con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado.

: con vigencia por seis meses posteriores al período solicitado. La copia del pasaporte : válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad.

: válida por seis meses posteriores al período solicitado, y una copia del acta de nacimiento u otros documentos de identidad. Si no tiene pasaporte válido: debe presentar un comprobante de que solicitó un pasaporte o documento de viaje. Se requiere una copia de la solicitud, el comprobante de pago de la tarifa y una copia de toda la documentación presentada.

La Stay of Removal sirve como solicitud de alivio temporal y permite permanecer en el país norteamericano por circunstancias específicas Ron Rogers - Flickr/ICE

También será necesario adjuntar pruebas para reforzar la petición, como: