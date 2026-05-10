Huyó de una amenaza de muerte en Togo y un juez la protegió, pero EE.UU. la deportó igual y hoy teme por su vida

Los últimos datos presentados ante el Congreso por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) revelaron que más de 570.000 migrantes fueron deportados desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Una de las tácticas utilizadas es la expulsión a países terceros, como ocurrió en el caso de una mujer de Togo deportada a Ghana pese a una orden judicial que lo impedía.

Qué se sabe de la migrante de Togo que huyó a EE.UU. y fue deportada poco después

La migrante habló sobre su situación con The Washington Post de forma anónima. Allí explicó que abandonó su país de origen en 2024 luego de que su prima muriera producto de una mutilación genital.

Pese a que la práctica fue suspendida el 17 de noviembre de 1998, aún persiste en la Región Central, de donde ella es originaria.

La migrante se fue de Togo luego que su prima falleciera tras una mutilación genital Erick Kaglan - AP

“Le dije a mi tío abuelo que no les iba a dar la oportunidad de exponer mi vida a esta práctica asesina ‘en nombre de la tradición’ que le costó la vida a mi prima”, dijo durante la llamada.

Tras estar cautiva por sus familiares, logró escapar y huyó a Estados Unidos a través de Brasil y el tapón del Darién, que separa Colombia y Panamá.

El ICE la detuvo en la frontera sur del país norteamericano en enero de 2025 y la mantuvo arrestada en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, durante ocho meses. Para el 20 de mayo de ese año, un juez de inmigración reconoció su temor fundado de persecución y emitió una orden de suspensión que prohibía que fuera enviada de regreso a Togo.

El ICE la detuvo en la frontera sur del país norteamericano en enero de 2025 y la mantuvo arrestada en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, durante ocho meses ICE

No obstante, se le denegó el asilo por la norma sobre la “elusión de vías legales” presentada durante la administración Biden, que estipula que las personas que cruzan entre puertos de entrada o no utilizan las vías legales en la frontera sur no son elegibles para el beneficio.

Cómo fue la deportación de la migrante a Ghana y su regreso a Togo

Pese a la orden judicial, fue trasladada de Arizona a Luisiana y, el 23 de agosto del año pasado, fue embarcada en un avión de carga militar hacia Ghana. Los 14 pasajeros no sabían su destino final.

La mujer de 28 años pasó dos semanas detenida cerca de la capital del país africano en condiciones precarias, con acceso limitado a agua. Pasado ese tiempo, la llevaron a ella a la ciudad fronteriza de Aflao, le entregaron menos de US$150 y le ordenaron cruzar de pie hacia Togo.

En la actualidad, se encuentra escondida en Togo y asegura temer por su vida. “Sé que Dios está conmigo, pero estoy cansada”, dijo entre lágrimas. “Soy un ser humano. Tengo que vivir, como todo el mundo”.

Deportaciones a países terceros

Este no es el primer caso de deportaciones a terceros países. En enero de este año, al menos 17 personas, casi todas ellas protegidas por un tribunal estadounidense para evitar ser enviadas de vuelta a sus países de origen, fueron deportadas a Camerún.

Camerún es uno de los países a los que han sido enviados al menos 17 migrantes deportados este año

De acuerdo con The New York Times, los migrantes no sabían que serían enviados a Camerún hasta que subieron esposados al avión, que despegó desde Alexandria, Louisiana.

Por tanto, hasta febrero de este año, todos ellos permanecían detenidos en un centro de detención en Yaundé, la capital del país africano.