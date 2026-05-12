Información actualizada del avance del ICE en Florida: la directiva que silencia a las agencias locales sobre operativos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estableció una directiva que afecta a las agencias locales con acuerdos 287(g), entre ellas varias de Florida. Esta medida consiste en una orden de carácter confidencial que impide que entreguen datos o avisos sobre los operativos sin una autorización previa de nivel federal.

La directiva de ICE que limita la información pública en Florida

La actualización de la política informativa, parte del programa 287(g), determina que cualquier dato obtenido mediante los acuerdos de colaboración queda bajo control de la agencia federal y restringe las respuestas de las agencias locales sobre su participación en tareas migratorias sin autorización del ICE.

Esta reserva en la información podría entrar en tensión con la denominada Sunshine Law de Florida, la cual establece la obligación de que los registros del gobierno sean accesibles para los ciudadanos a menos que una ley estatal señale una excepción.

La restricción de los preavisos oficiales afecta de forma directa a las jurisdicciones con una mayor cantidad de convenios con la federación. Florida se sitúa como uno de los estados con el número más alto de acuerdos 287(g) en EE.UU.

Un caso de referencia es la oficina del sheriff de Miami-Dade, la cual, según informó WGCU, incrementó su cifra de oficiales certificados para labores de inmigración de 100 a 971 en menos de cuatro meses.

Estadísticas de detenciones del ICE en Florida

Según un informe de The New York Times, el estado lidera la lista de arrestos por motivos de inmigración en EE.UU. Los registros indican que la oficina de campo de Miami del ICE realiza un promedio de 120 detenciones en el transcurso de una jornada. Desde el inicio del 2025, el volumen de arrestos que se le atribuyen superó la cifra de 41.000 casos, la más alta de EE.UU.

En lo que va de 2026, la oficina ya cuenta con casi 10.000 detenciones. Estas cifras contrastan con la situación en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde el volumen de arrestos registró una caída considerable este año.

Florida es el estado líder de EE.UU. en lo que a detenciones por inmigración se refiere ICE

La actualización de las prácticas del ICE también responde a las directivas del nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin. Según reportes, el funcionario inició la aplicación de cambios para reducir la exposición negativa en los medios de comunicación tras las críticas por el uso de “tácticas agresivas”.

Cómo enterarse de operativos si el ICE prohíbe los avisos oficiales en Florida

Ante la restricción de los preavisos, organizaciones legales recomiendan que los migrantes de Florida conozcan sus derechos básicos ante un operativo migratorio.

Las nuevas directivas del DHS que todo migrante debe conocer Pablo Martinez Monsivais - AP