“Motion to Reopen”: el recurso legal que busca ponerle un freno a las deportaciones

La Motion to Reopen o moción de reapertura es un recurso legal que utilizan los migrantes que enfrentan una orden de expulsión de Estados Unidos. Este proceso, en algunos casos, podría eventualmente frenar la deportación de una persona.

Motion to Reopen: qué es y para qué sirve

El Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados (Firrp, por sus siglas en inglés), explica que si un Tribunal de Inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración ha dictaminado la deportación, es posible presentar una moción de reapertura.

Una moción para reabrir el caso debe exponer los nuevos hechos que se probarán en una audiencia Shutterstock

“Esta permite a los inmigrantes que pierden sus casos en un tribunal de inmigración presentar hechos nuevos o modificados ante el juez de inmigración”, señala la iniciativa.

En algunos casos, se puede solicitar que se reabra el caso para:

Presentar nuevas pruebas.

Solicitar un nuevo tipo de alivio.

Tener otra oportunidad debido a que el primer procedimiento fue injusto.

Por su parte, la American Immigration Lawyers Association precisa que la presentación del recurso “es fundamental para los extranjeros con órdenes de expulsión definitivas que se encuentran arrestados en centros de detención de inmigrantes, ya que son especialmente vulnerables a la expulsión inmediata de Estados Unidos".

¿Cómo se presenta una moción de reapertura para un caso migratorio?

La guía de la Firrp indica que la solicitud de reapertura debe incluir nuevos hechos descubiertos después de que el tribunal ordenara la deportación y se debe demostrar que los datos son relevantes y no estaban disponibles cuando el juez ordenó la remoción.

La moción debe presentarse con una portada titulada y cumplir con los plazos y requisitos Freepik

Generalmente, el recurso se presenta ante el tribunal que tomó la decisión final del caso, dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la orden de expulsión. Con solicitud se debe preparar un expediente, en el que se incluirá:

Solicitud de reapertura

Las pruebas

Solicitud de exención de tasas judiciales (Formulario EOIR-26A)

Actualización del domicilio (Formulario EOIR-33)

Certificado de notificación

Las razones comunes para presentar una moción de reapertura

La organización señala que por diversas razones, el tribunal de inmigración puede permitir la moción de reapertura de un caso. Sin embargo, solo lo reabrirá si existen razones de peso. Algunas de las más comunes son:

El tribunal de inmigración no notificó al peticionario ni a su abogado sobre la audiencia.

no notificó al peticionario ni a su abogado sobre la audiencia. La situación en el país de nacimiento del peticionario cambiado. Ahora es peligroso el regreso.

Se cuenta con información nueva que antes no estaba disponible.

El beneficiario podría haber solicitado un tipo de alivio que el juez de inmigración no le explicó.

no le explicó. Debido a nuevas circunstancias en la vida del migrante, ahora reúne los requisitos para un tipo de alivio.

El abogado anterior cometió un error que perjudicó el caso.

No se concede una solicitud de reapertura a menos que el juez de inmigración considere que la prueba ofrecida es pertinente y no estaba disponible con antelación Freepik

¿La reapertura del caso detiene la deportación? Lo que se debe saber

De acuerdo con el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados Por lo general, una Motion to Reopen no detendrá automáticamente la deportación, a menos que se base en la omisión del tribunal de notificar al beneficiario o al abogado sobre la audiencia.

En ese sentido, explica que quienes temen ser deportados mientras la moción está pendiente, deben presentar un recurso por separado para suspender la expulsión ante el Tribunal de Inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.