Tom Homan, “zar de la frontera” de Trump, sobre el allanamiento a Ilhan Omar: “Hay una investigación en curso”

El conocido como el “zar de la frontera” del gobierno de Donald Trump, Tom Homan, confirmó que agentes federales realizaron un allanamiento en la residencia de la representante Ilhan Omar el 12 de octubre. Durante una entrevista con medios locales, explicó que el procedimiento se llevó adelante mediante una orden judicial y en el contexto de una investigación penal que continúa abierta.

Qué dijo Tom Homan sobre el allanamiento en la residencia de Ilhan Omar

Homan señaló que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dirige las actuaciones junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, evitó precisar cuáles son los elementos que motivaron el operativo y qué buscan determinar los investigadores.

Homan recordó que previamente ya había confirmado que existían indicios e investigaciones en curso relacionadas con denuncias sobre posibles infracciones o fraude migratorio Associated Press

“Puedo confirmar que se ejecutó una orden de registro, firmada por un juez. Hay una investigación en curso. No entraré en detalles sobre la investigación penal”, dijo, según lo retomado por ABC News.

“No quiero adelantarme”, manifestó el funcionario en referencia a las declaraciones que puedan realizar el fiscal general Todd Blanche o el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

También recordó que anteriormente había reconocido la existencia de indagaciones vinculadas con posibles irregularidades migratorias.

Por qué allanaron la vivienda de Ilhan Omar

Aunque las autoridades confirmaron el registro, no difundieron los fundamentos específicos de la investigación. La información retomada por los medios locales señaló que las actuaciones estarían relacionadas con la documentación y el historial de la congresista.

También se mencionaron denuncias previas sobre posibles irregularidades migratorias y matrimoniales. “Esta acción de las autoridades forma parte de una investigación penal federal en curso”, dijo un portavoz del DOJ en un comunicado retomado por CNN.

El operativo fue ejecutado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del DHS.

Según los datos sobre el procedimiento, los efectivos retiraron varias cajas con material que quedó bajo resguardo como evidencia. El portavoz del DOJ y Homan confirmaron que la orden fue firmada por un juez federal.

Hasta el momento, Omar no fue imputada por ningún delito y tampoco se hicieron públicas pruebas que acrediten las acusaciones mencionadas por integrantes de la administración Trump.

La investigación permanece en curso, por lo que todavía no se conocen sus posibles consecuencias judiciales.

Ilhan Omar denunció persecución política por el allanamiento en su casa

La congresista, que representa al quinto distrito electoral de Minnesota, rechazó las sospechas y cuestionó la actuación de las autoridades federales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que se encontraba bien y sostuvo que el allanamiento representa una nueva escalada en las acciones que, según ella, la administración Trump dirige contra sus adversarios.

El mensaje de Ilhan Omar tras el allanamiento de su residencia X @IlhanMN

“Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”, aseguró.

En un comunicado difundido por su oficina, se calificó el registro como un abuso de poder y se cuestionó el uso de las fuerzas federales para actuar contra una representante elegida por los ciudadanos.

“La congresista no ha hecho nada malo. Ningún presidente debería poder usar el poder del gobierno federal para intimidar a sus enemigos políticos”, agregó.

Allanamiento a Ilhan Omar: Trump criticó a la congresista

Poco después de que se produjera el allanamiento, Trump expresó críticas contra Omar durante un mitin celebrado en Youngstown, Ohio. En su discurso, hizo referencia al origen somalí de la congresista y cuestionó su postura sobre Minnesota y la Constitución estadounidense.

“Ella es un desastre. Viene de un país sin leyes, sin policía, sin ejército, donde lo único que hacen es dispararse unos a otros. Y viene a nuestro país y dice: ‘Tengo un derecho constitucional’. Nos habla sobre la Constitución y viene de uno de los peores países de todo el planeta”, señaló.

Los principales referentes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, repudiaron el procedimiento. En una declaración conjunta, señalaron que la actuación plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones federales y reclamaron explicaciones al DOJ y al DHS.