Escapó de la guerra: la historia de Ilhan Omar, la congresista migrante atacada en Minnesota que enfrenta al ICE

La figura de Ilhan Omar, quien recientemente sufrió un ataque mientras daba un discurso en una asamblea en Minnesota, ocupa desde hace años un lugar destacado en la política estadounidense. Su rol como congresista federal, su postura crítica frente a la administración de Donald Trump y su defensa de una reforma profunda del sistema migratorio la convirtieron en un foco constante de atención pública y controversia.

Quién es Ilhan Omar, la congresista de Minnesota que escapó de la guerra

Ilhan Omar nació en Somalia y pasó su infancia en un contexto atravesado por la guerra civil. De acuerdo con el relato en su libro “This is what America looks like”, tenía ocho años cuando el conflicto armado se intensificó y obligó a su familia a abandonar Mogadiscio tras un ataque directo a su vivienda.

Se convirtió en congresista en 2018 y desde entonces la demócrata ha impulsado una agenda progresista y social Facebook Ilhan Omar

Luego de la muerte de su madre, cuando Omar era pequeña, quedó al cuidado de su padre y su abuelo. Junto a ellos emprendió un largo proceso de desplazamiento que los llevó a un campo de refugiados en Kenia, donde permanecieron durante aproximadamente cuatro años. Allí convivió con condiciones extremas, marcadas por la escasez de recursos y la incertidumbre permanente.

A los 12 años, su familia obtuvo el estatus de refugiada y fue reasentada en EE.UU. El primer destino fue Arlington, Virginia, donde llegó sin dominio del idioma inglés y con recursos económicos limitados.

La experiencia migratoria temprana influyó de manera directa en su vínculo con la participación cívica. Durante la adolescencia, ya instalada en Minnesota, la menor de siete hermanos comenzó a asistir a reuniones comunitarias y a colaborar como intérprete para su abuelo en encuentros políticos locales.

Ese contacto temprano con el ámbito público despertó su interés por el servicio comunitario. A los 14 años, ya participaba activamente en espacios de discusión política, especialmente vinculados a temas de representación y acceso a derechos para la población inmigrante.

Omar fue la primera legisladora de origen somalí y musulmana en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes estatal de Minnesota Facebook Ilhan Omar

El ingreso de Ilhan Omar a la política estadounidense

Según se detalla en su sitio web oficial, en 2016, Ilhan Omar fue elegida para la Cámara de Representantes de Minnesota. Con esa victoria, se convirtió en la primera legisladora somalí-estadounidense y musulmana en ocupar un cargo de ese nivel en el estado.

Dos años más tarde, fue elegida para el Congreso de EE.UU. como representante del quinto distrito de Minnesota. Ese triunfo la posicionó como la primera refugiada africana en llegar a la Cámara de Representantes y como una de las primeras mujeres musulmanas en integrar el órgano legislativo federal.

Desde entonces, su perfil político se consolidó en torno a una agenda progresista, con énfasis en derechos civiles, justicia social y reforma migratoria, lo que la ubicó en el centro de debates nacionales.

Ilhan Omar y su postura contra la administración de Donald Trump

Su presencia en el Congreso coincide con el mandato de Donald Trump, un período caracterizado por políticas migratorias restrictivas y una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ese contexto, Omar adoptó una postura de oposición abierta.

La congresista cuestionó de manera reiterada los operativos federales en Minnesota y denunció que generan un clima de temor en comunidades inmigrantes y racializadas. En particular, señaló programas como “Metro Surge” como ejemplos de un uso intensivo de la fuerza migratoria en zonas urbanas.

Trump acusó a Ilhan Omar, legisladora de origen somalí, de haber ingresado ilegalmente a EE.UU. Imagen compuesta

“La operación “Metro Surge” demuestra hasta qué punto está dispuesto a llegar el ICE para aterrorizar a las comunidades negras, latinas e inmigrantes de Minnesota. Es crueldad disfrazada de política”, dijo en un mensaje público el 14 de diciembre de 2025.

Estas posiciones la expusieron a críticas constantes desde sectores conservadores y a ataques personales provenientes del propio Trump, quien en reiteradas ocasiones la acusó de haber ingresado ilegalmente al país norteamericano. “No hace más que quejarse con odio de nuestro país, su constitución y lo ‘mal’ que es tratada”, dijo en redes sociales.

El ataque durante la asamblea pública en Minneapolis

El 27 de enero de 2026, mientras Ilhan Omar hablaba desde el podio en una asamblea pública en Minneapolis, un hombre avanzó por el pasillo central del recinto y se acercó a ella. Según testigos, utilizó una jeringa para rociarle una sustancia desconocida mientras le gritaba que debía renunciar a su cargo.

La congresista Ilhan Omar fue atacado mientras daba un discurso en Minneapolis

El agresor fue identificado como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, y fue reducido por personal de seguridad en el lugar. A pesar de las recomendaciones de su equipo y de autoridades locales, Omar decidió continuar con la asamblea y no abandonar el recinto para una evaluación médica inmediata.

“ICE no puede ser reformado, no puede ser rehabilitado; debemos abolir al ICE para siempre y la secretaria del DHS, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”, dijo en su discurso.

Tras la asamblea, Omar utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a impedir hacer mi trabajo”, dijo la congresista en una publicación de X.