Un equipo de niños de Venezuela no podía entrar a EE.UU. por una orden de Trump, pero un llamado lo cambió todo
Gracias a una gestión política, los jóvenes peloteros podrán participar en el torneo infantil más importante del mundo tras superar obstáculos diplomáticos y migratorios
- 4 minutos de lectura'
El equipo de Pequeñas Ligas de Venezuela, uno de los 19 países en la lista de prohibición de viaje de Donald Trump, recibió una exención a la prohibición migratoria y competirá en Williamsport, el máximo torneo de béisbol de niños entre diez a 12 años. La decisión llegó tras una gestión del senador David McCormick y la autorización directa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Excepción especial para un torneo juvenil
El Departamento de Estado autorizó el ingreso de un equipo venezolano a pesar de la prohibición de viaje vigente. La medida habilita su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, un torneo transmitido por ESPN y considerado un clásico del deporte juvenil.
Según informó The Athletic, los jugadores venezolanos, de entre 10 y 12 años, recibieron la noticia seis días antes de su debut. El equipo celebró en su cuenta de Instagram y publicó: “Williamsport, allá vamos”.
La orden migratoria que bloqueó a otros equipos
Venezuela forma parte de los 19 países afectados por la prohibición de viaje hacia Estados Unidos del presidente Trump. Esa política ya había impedido que otro equipo juvenil, Cacique Mara, jugara la Serie Mundial de Béisbol Sénior en Carolina del Sur el mes pasado.
La carta del gobierno con el anuncio citaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que restringe “la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.
Willson Contreras y su defensa de los jóvenes
El receptor venezolano Willson Contreras, uno de los bolivarianos más destacados de las Grandes Ligas, manifestó su indignación. Tres veces All-Star y referente de los St. Louis Cardinals, dijo: “Que nos traten como si fuéramos criminales aquí. No lo somos. Estamos aquí para mantener a nuestras familias”.
“Lo que me enfurece es que ellos se ganaron el derecho a estar aquí. Son niños pequeños que persiguen un sueño. Me pongo en su lugar porque yo también fui niño y soñaba con estar alguna vez en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas”, comentó Contreras luego de la prohibición de ingreso a Cacique Mara.
Por último, el venezolano celebró la decisión que benefició al equipo que viajará a Williamsport. “Estoy aquí para ellos. Si pasa algo, quiero que sepan que no duden en comunicarse conmigo. Me alegra que todo se resolviera y que se les permita venir a Estados Unidos”.
Un proceso complejo para equipos venezolanos
El senador David McCormick fue clave para destrabar el caso y activar la excepción. Cercano a Trump, vive a pocos kilómetros de Williamsport y trabajó con el Departamento de Estado para agilizar los visados. Sin embargo, la autorización final recayó sobre Marco Rubio.
Desde 2019, los equipos venezolanos viajan a Colombia para tramitar sus visas. Esto ocurre desde el cierre de la embajada estadounidense en Caracas por tensiones diplomáticas.
Los jugadores deben ir a Bogotá, asistir a entrevistas y esperar la aprobación. Ahora, la prohibición de viaje vigente sumó una capa más de incertidumbre a un proceso ya difícil para jóvenes latinos.
Por su parte, la MLB evitó comentar sobre la política migratoria que afecta a jugadores juveniles. Sin embargo, colaboró con la organización del torneo y mantuvo contacto con las Pequeñas Ligas para facilitar el proceso.
Excepciones selectivas bajo la nueva política de Trump
El gobierno de Estados Unidos solo aprueba exenciones migratorias en casos muy puntuales. Lo hizo con este equipo y con otro de la ciudad de Valencia, también de Venezuela, que jugó en California. También está previsto hacerlo para:
- Los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles
- El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México
De acuerdo al Departamento de Estado, estas decisiones se analizan caso por caso. En este sentido, la exención al equipo de Barquisimeto representa una victoria puntual en un escenario migratorio restrictivo incluso para el deporte.
Otras noticias de Béisbol
"¡Estoy emocionado!". JB Pritzker lo celebró: el evento de la MLB que regresa a Chicago y estará repleto de estrellas
T206 Honus Wagner. El “Santo Grial” de las cartas de béisbol que costaba centavos y ahora se vende por millones
Se jugará en EE.UU. Les negaron la visa a todos: los beisbolistas venezolanos que no podrán ir al Mundial
- 1
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 2
“No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
- 3
La crisis de Pro: la rendición frente a Karina Milei en la Capital extrema la tensión en el partido de Macri
- 4
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger