Un equipo de niños de Venezuela no podía entrar a EE.UU. por una orden de Trump, pero un llamado lo cambió todo

El equipo de Pequeñas Ligas de Venezuela, uno de los 19 países en la lista de prohibición de viaje de Donald Trump, recibió una exención a la prohibición migratoria y competirá en Williamsport, el máximo torneo de béisbol de niños entre diez a 12 años. La decisión llegó tras una gestión del senador David McCormick y la autorización directa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Excepción especial para un torneo juvenil

El Departamento de Estado autorizó el ingreso de un equipo venezolano a pesar de la prohibición de viaje vigente. La medida habilita su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, un torneo transmitido por ESPN y considerado un clásico del deporte juvenil.

Un equipo venezolano recibió una autorización especial para ingresar a EE.UU. pese a la prohibición de viaje impuesta por el presidente Trump Little League Baseball - Archivo

Según informó The Athletic, los jugadores venezolanos, de entre 10 y 12 años, recibieron la noticia seis días antes de su debut. El equipo celebró en su cuenta de Instagram y publicó: “Williamsport, allá vamos”.

La orden migratoria que bloqueó a otros equipos

Venezuela forma parte de los 19 países afectados por la prohibición de viaje hacia Estados Unidos del presidente Trump. Esa política ya había impedido que otro equipo juvenil, Cacique Mara, jugara la Serie Mundial de Béisbol Sénior en Carolina del Sur el mes pasado.

La carta del gobierno con el anuncio citaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que restringe “la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.

Willson Contreras y su defensa de los jóvenes

El receptor venezolano Willson Contreras, uno de los bolivarianos más destacados de las Grandes Ligas, manifestó su indignación. Tres veces All-Star y referente de los St. Louis Cardinals, dijo: “Que nos traten como si fuéramos criminales aquí. No lo somos. Estamos aquí para mantener a nuestras familias”.

“Lo que me enfurece es que ellos se ganaron el derecho a estar aquí. Son niños pequeños que persiguen un sueño. Me pongo en su lugar porque yo también fui niño y soñaba con estar alguna vez en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas”, comentó Contreras luego de la prohibición de ingreso a Cacique Mara.

El receptor venezolano Willson Contreras criticó con dureza la medida migratoria y ofreció su apoyo a los jugadores afectados Ronaldo Bolaños - FR172218 AP

Por último, el venezolano celebró la decisión que benefició al equipo que viajará a Williamsport. “Estoy aquí para ellos. Si pasa algo, quiero que sepan que no duden en comunicarse conmigo. Me alegra que todo se resolviera y que se les permita venir a Estados Unidos”.

Un proceso complejo para equipos venezolanos

El senador David McCormick fue clave para destrabar el caso y activar la excepción. Cercano a Trump, vive a pocos kilómetros de Williamsport y trabajó con el Departamento de Estado para agilizar los visados. Sin embargo, la autorización final recayó sobre Marco Rubio.

Desde 2019, los equipos venezolanos viajan a Colombia para tramitar sus visas. Esto ocurre desde el cierre de la embajada estadounidense en Caracas por tensiones diplomáticas.

Los jugadores deben ir a Bogotá, asistir a entrevistas y esperar la aprobación. Ahora, la prohibición de viaje vigente sumó una capa más de incertidumbre a un proceso ya difícil para jóvenes latinos.

Por su parte, la MLB evitó comentar sobre la política migratoria que afecta a jugadores juveniles. Sin embargo, colaboró con la organización del torneo y mantuvo contacto con las Pequeñas Ligas para facilitar el proceso.

La medida se concretó tras la intervención del senador McCormick y la aprobación directa del secretario de Estado Marco Rubio Gene J. Puskar - AP

Excepciones selectivas bajo la nueva política de Trump

El gobierno de Estados Unidos solo aprueba exenciones migratorias en casos muy puntuales. Lo hizo con este equipo y con otro de la ciudad de Valencia, también de Venezuela, que jugó en California. También está previsto hacerlo para:

Los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles

en El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

De acuerdo al Departamento de Estado, estas decisiones se analizan caso por caso. En este sentido, la exención al equipo de Barquisimeto representa una victoria puntual en un escenario migratorio restrictivo incluso para el deporte.