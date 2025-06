Marco Rubio, actual secretario de estado y una de las figuras más visibles de la política exterior en la segunda Administración Trump, es hijo de inmigrantes cubanos. Su biografía está marcada por el relato del exilio y la búsqueda del llamado “sueño americano”. Sin embargo, su postura frente a los inmigrantes en situación irregular ha generado críticas, particularmente por la historia de su propio abuelo, quien vivió en Estados Unidos como indocumentado durante varios años.

La historia del abuelo de Marco Rubio y su permanencia en EE.UU. pese a estar indocumentado

Durante una entrevista realizada en 2012 con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de Univision, Rubio fue cuestionado sobre las diferencias entre su discurso político migratorio y las condiciones que permitieron que su abuelo, Pedro Víctor García, permaneciera en el país norteamericano sin ser deportado.

Así justificó Marco Rubio la situación de su abuelo indocumentado en EE.UU.: por qué no lo deportaron

El abuelo de Marco Rubio llegó a EE.UU. desde Cuba en 1962, poco después del establecimiento del régimen comunista liderado por Fidel Castro. Según detalló el periodista Ramos en la entrevista, recibió una orden de deportación, pero nunca fue removido. Recién en 1967, cinco años después de haber ingresado, se revisó su caso y se le permitió quedarse.

En ese contexto, el periodista le preguntó al entonces senador por qué su familia pudo beneficiarse del sistema migratorio estadounidense, mientras que él adopta una postura más estricta hacia quienes se encuentran en condiciones similares. “Mira, el caso de mi abuelo, creo que eso es lo que trae al tema, es que la situación de migración y de las personas no documentadas no es igual. No todo el mundo entró de la misma manera”, aseguró Rubio.

El secretario de estado respondió, en ese entonces, que la situación de su abuelo era distinta, debido al contexto político de Cuba y la falta de vías legales para emigrar en aquel momento.

El secretario de estado de Estados Unidos es hijo de inmigrantes cubanos que escaparon del régimen de Fidel Castro Jose Luis Magana - FR159526 AP

Contexto histórico: Cuba y las relaciones con EE.UU.

Rubio explicó que, para 1962, era prácticamente imposible salir legalmente de Cuba y mucho menos acceder a canales formales de inmigración hacia el país norteamericano. Agregó que su abuelo no podía regresar a la isla porque el país había sido escenario de tensiones políticas y militares con Estados Unidos, especialmente tras la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la Crisis de los Misiles en 1962.

“Mi abuelo estuvo ilegalmente, sí, pero fue una situación humanitaria. Cuba era un estado comunista, y tuvo que huir de eso”, argumentó Rubio. Además, agregó que no había relaciones diplomáticas, no existía una forma segura de regresar. Deportarlo en ese momento no era una opción viable.

Durante la entrevista con Ramos, el periodista le señaló la incongruencia entre defender las circunstancias que permitieron a su familia establecerse en EE.UU. y apoyar leyes que no ofrecen la misma oportunidad a otros. Rubio respondió que “no todas las situaciones son iguales” y que muchas terminan sin documentos por malas prácticas legales.

“Hay personas que están indocumentadas porque fueron mal asesoradas por notarios o abogados. En Miami conozco muchos casos de gente que pagó miles de dólares a alguien para arreglar su situación migratoria y no hicieron absolutamente nada”, explicó.

Marco Rubio es una de las figuras claves de la actual administración de Donald Trump Evan Vucci - AP

Rubio y su papel actual en la política migratoria

Desde enero de 2025, Marco Rubio ocupa el cargo de secretario de estado. En este rol, ha tomado decisiones clave en materia de inmigración. Una de las más relevantes fue el acuerdo con El Salvador para trasladar a aquellos indocumentados acusados de vínculos con organizaciones criminales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en el país latino.

Además, ha endurecido su discurso sobre el uso de visas de estudiantes, especialmente para quienes expresan apoyo a grupos considerados terroristas. En declaraciones durante el mes de marzo, afirmó que cualquier estudiante extranjero que respalde a Hamas podría ver su visa cancelada y ser expulsado de EE.UU.

“Venir a EE.UU. con una visa es un privilegio, no un derecho. La administración Trump está decidida a negar o revocar estos documentos a aquellos que estén en el país para apoyar a terroristas”, sostuvo en ese momento en una publicación en X.

Aunque Rubio ha defendido la legalidad como principio central de su visión sobre inmigración, reconoce que las circunstancias específicas pueden justificar excepciones, como fue el caso de su familia. En contraste, sus políticas actuales se enmarcan en un contexto de mayor control migratorio.