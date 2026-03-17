Lamento en el Clásico Mundial de Béisbol: la frase de Juan Soto tras la eliminación de República Dominicana

Juan Soto se marchó del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una frase que resume el orgullo y la frustración de toda una potencia beisbolera: “Le mostramos al mundo quién es el mejor equipo de béisbol”. Lo dijo después de la derrota 2-1 de República Dominicana ante Estados Unidos que dejó a la selección caribeña fuera del torneo pese a llegar como una de las grandes favoritas al título.

Qué dijo Juan Soto tras la eliminación de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

El duelo entre Estados Unidos y República Dominicana en Miami estuvo a la altura de las expectativas: un partido cerrado, de detalles, que enfrentó a dos planteles repletos de estrellas de Grandes Ligas.

El equipo dominicano, liderado por Soto, venía de arrasar en la fase previa con un promedio de más de diez carreras por juego y una producción total de 52 anotaciones por apenas 12 permitidas en seis encuentros, apoyado en 15 jonrones.

Después del 2-1 adverso ante EE.UU., lejos de bajarle el precio a su selección, el jardinero de los Mets de Nueva York reivindicó el camino recorrido.

“Le mostramos al mundo quién es el mejor equipo de béisbol”, sostuvo, según recogió el periodista Jeff Passan para ESPN y replicó la prensa especializada.

Las estadísticas de República Dominicana en el Clásico Mundial que respaldan a Juan Soto

Las estadísticas respaldan el mensaje de Soto. De acuerdo con el repaso publicado por medios especializados en Estados Unidos y República Dominicana, la selección caribeña dominó a sus rivales en casi todos los indicadores ofensivos: fue la que más carreras produjo, la que más cuadrangulares conectó y la que firmó varias victorias por nocaut antes de cruzarse con el pitcheo estadounidense.

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Ese contraste —un dominio numérico abrumador y una eliminación a un solo juego— alimenta la sensación de oportunidad perdida, pero también la idea de que el resultado no refleja por completo la diferencia de nivel que el propio Soto y sus compañeros perciben a favor de Dominicana.

En paralelo, voces como las de Alex Rodríguez, David Ortiz y Derek Jeter cuestionaron públicamente el último strike cantado que selló la eliminación dominicana, un venenoso slider de Mason Miller que muchos consideraron fuera de la zona.

Desde los programas de análisis en Estados Unidos se insistió en que un torneo que reúne a la élite del béisbol mundial debe apoyarse más en la tecnología para evitar que un fallo de apreciación termine marcando el destino de un favorito al título.

Qué sigue para Juan Soto tras el Clásico Mundial: contrato récord y temporada con los Mets

La eliminación del Clásico es apenas un paréntesis en la agenda de Soto, que ahora debe cambiar de chip y reintegrarse a los entrenamientos de primavera con los Mets de Nueva York.

El jardinero firmó antes del torneo un contrato histórico, de 765 millones de dólares por 15 años, que lo consolida como una de las figuras centrales de la MLB para la próxima década.

La eliminación del Clásico es apenas un paréntesis en la agenda de Soto, que ahora debe cambiar de chip y reintegrarse a los entrenamientos de primavera con los Mets de Nueva York Nick Wass - FR67404 AP

Su actuación en el WBC —con jonrones clave, producción constante y liderazgo dentro de un clubhouse repleto de nombres consagrados— refuerza la imagen de un jugador que no solo responde a la altura de los grandes escenarios, sino que también asume el rol de vocero.

En su análisis sobre el torneo, CNN subrayó que el Clásico Mundial es “bueno porque los mejores jugadores se preocupan”, y puso a Soto como ejemplo de esa implicación emocional: incluso tras la derrota, defendió la condición de República Dominicana como “mejor equipo del mundo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.