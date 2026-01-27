Un juez federal frena la deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota: “Suspendida temporalmente”

Un juez federal emitió el lunes una dictaminación trascendental, bloqueando, por ahora, la posible deportación de un niño de 5 años y su padre, ambos detenidos en Estados Unidos. La orden judicial no solo suspende la inminente expulsión, sino que prohíbe cualquier traslado de los peticionarios fuera del distrito judicial actual, mientras el litigio esté en curso. Esta decisión representa un freno significativo en un caso que subraya las complejidades del sistema migratorio.

La detención de Liam Conejo Ramos y su padre en Minnesota

El caso se centra en Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano. Los acontecimientos se precipitaron la semana pasada, cuando agentes federales detuvieron al padre en la entrada de su casa familiar, en un suburbio de Minneapolis, Minnesota.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, al momento de su detención en Minneapolis, el pasado jueves 22 de enero de 2026 Ali Daniels� - Ali Daniels�

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó que el padre solicitó que su hijo permaneciera con él, lo que llevó a los agentes a llevarse también al pequeño Liam, quien fue “secuestrado de la entrada de la casa de su familia”.

Tras la detención, el DHS, que ha calificado al padre como un “inmigrante ilegal” de Ecuador, procedió a trasladar a Adrian Conejo Arias y a su hijo Liam a través del país. El destino fue el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, una instalación designada por ICE para la detención de familias. Este traslado forzoso ha sido un punto central de la denuncia.

El padre detenido junto a su hijo de cinco años presentó una demanda

En respuesta, Adrian Conejo Arias presentó una demanda, según consignó CNN. La acción legal fue dirigida contra la secretaria del DHS, Kristi Noem, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios federales involucrados. La demanda busca cuestionar las bases de su detención y el proceso de deportación.

La secretaria del DHS, Kristi Noem Kristi Noem

Un abogado de la familia de Liam ha refutado las acusaciones de ilegalidad. Según el letrado, Adrian Conejo Arias “no cometió ningún delito” y, por el contrario, había “seguido todos los protocolos establecidos” para buscar asilo legalmente en Estados Unidos. Esta defensa enfatiza que el padre “se presentó a sus audiencias judiciales”, un paso crucial que demuestra su intención de cumplir con las leyes.

La decisión de un juez federal en el caso de Liam Conejo Ramos y su padre

La contundente determinación del juez federal, comunicada el lunes, es explícita en el documento judicial. Este establece categóricamente “que cualquier remoción o traslado posible o anticipado de los peticionarios Adrian Conejo Arias y LCR, un niño menor de edad, queda suspendido temporalmente [en mayúscula] hasta nueva orden de este Tribunal”. La redacción enfática paraliza instantáneamente cualquier intento de deportación o movimiento.

El fallo judicial refuerza su alcance al precisar que los funcionarios federales “no trasladarán a los peticionarios Adrián Conejo Arias y LCR, un niño menor de edad, fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este Tribunal”. Esta disposición garantiza la permanencia de padre e hijo bajo la jurisdicción del tribunal, facilitando el proceso legal y protegiendo sus derechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA