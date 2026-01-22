“Lo usaron como carnada”: qué se sabe sobre el niño de 5 años detenido por el ICE en Minnesota

El distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) usó a un niño de cinco años como “carnada” para detener a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, migrante oriundo de Ecuador. Los agentes le habrían pedido que tocara la puerta de su casa para aprehender al hombre, quien era el objetivo del operativo. Finalmente, los dos fueron arrestados y trasladados a un centro de detención en Texas.

De acuerdo con CBS News, la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, denunció que agentes involucraron en una operación a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de la comunidad.

El hecho ocurrió cuando el pequeño estaba a punto de entrar a su casa, al regresar de la escuela. En ese momento, oficiales del ICE los abordaron a ambos.

Mientras algunos agentes se dispusieron a arrestar al hombre, otro le indicó a Liam que debía tocar la puerta. Según el relato de las autoridades del distrito, el objetivo de esto es que los oficiales pudieran ver si había más personas adentro de la vivienda. Tras el operativo, los oficiales los trasladaron como detenidos.

“Usando a un niño de cinco años como carnada”, se quejó Stenvik con respecto al accionar del ICE. Además, cuestionó la necesidad de llevarse arrestado a Liam: “¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que va a ser clasificado como un criminal violento".

De acuerdo con información que dio el abogado de la familia, Marc Prokosch, a Associated Press, ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas.

Según indicó el letrado, el padre es migrante y tiene un proceso de solicitud de asilo activo, en el que cumplió cada paso que se le solicitó. En la casa donde el ICE detuvo a Conejo Arias y su hijo también vive otro adulto, pero que no se encontraba presente en el momento del arresto.

La respuesta del DHS sobre el operativo en el que el ICE detuvo a un niño de cinco años

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fue consultado por el operativo y respondió con un comunicado, que fue difundido por Associated Press.

Allí, la portavoz Tricia McLaughlin dijo que el objetivo del ICE no era detener al niño. Además, dio información sobre Conejo Arias. Según el gobierno federal, el migrante ecuatoriano habría intentado correr cuando se encontró con los agentes.

Mientras tanto, el futuro de Liam permanece incierto, ya que se debe resolver si enfrenta un proceso de deportación junto a su padre o queda al cuidado de otra persona en EE.UU.

ICE en Minnesota: otros casos de detenciones de estudiantes

En la conferencia de prensa, Stenvik citó otros casos de arrestos por parte de la agencia federal a alumnos en Minnesota, según consignó CNN.

La superintendente mencionó los casos de un estudiante de 17 años que fue sacado de su auto, una adolescente de la misma edad que fue detenida junto a su madre y una niña de diez años que también fue arrestada cuando caminaba a la escuela junto con su mamá. Estos antecedentes se suman a la detención de Liam.