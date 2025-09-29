Viajó a Estados Unidos desde Perú y casi lo expulsan por un tatuaje en inglés: “Fue un trauma”

Steven Sneider viajó desde Perú a Estados Unidos. Era la primera vez que visitaba el país norteamericano y estaba lleno de expectativas. Sin embargo, al llegar al aeropuerto y ser interrogado por los oficiales de Inmigración, todo su entusiasmo se derrumbó. Es que casi no lo dejan entrar por un tatuaje que nunca imaginó que sería un problema. “Fue un trauma”, relató.

Un viaje a Estados Unidos que empezó de un modo inesperado: “Olieron mis nervios”

En un video que subió a su cuenta de Tiktok, Steven Sneider contó que su llegada a Estados Unidos parecía normal, hasta que los agentes migratorios comenzaron a interrogarlo. “Ustedes han visto mi viaje: lindo y precioso con mis videos, pero no fue todo bonito. Yo pasé un trauma”, comenzó la anécdota.

El peruano contó que cuando vio a los oficiales de seguridad tan “imponentes” y “serios”, no pudo evitar sentir temor. “Me intimidé”, reconoció.

Viajó de Perú a EE.UU. y casi no lo dejan entrar

Aunque explicó que se había preparado para ese momento y que sus conocidos le habían recomendado que lo mejor era actuar con calma, no consiguió estar tranquilo. “Creo que ellos olieron mis nervios”, consideró.

Un tatuaje llamativo y el pasaporte retenido en un aeropuerto de EE.UU.

El joven explicó que apenas llegó a la cabina de migraciones, el agente le pidió el pasaporte. En ese momento, vio que el oficial comenzó a fijar su vista en un detalle: un tatuaje que tenía en su cuello con la frase “I don´t care" (No me importa, en español).

De inmediato, le preguntó si sabía hablar inglés y Steven contestó que “no mucho”. Fue entonces cuando le preguntó por qué tenía ese tatuaje. El joven fue sincero: “Porque me gustó”. El funcionario luego le hizo más preguntas sobre su estadía en EE.UU.: adónde iría, con quiénes, dónde se alojaría y si alguien lo iría a recoger al aeropuerto.

El joven contó que los agentes le retuvieron el pasaporte y lo llevaron a otra sala CBP

Por su parte, él le explicó que tenía previsto quedarse un mes y medio. Entonces, todo empeoró. “Me dijo: ‘Voy a tener que retener tu pasaporte. Dime dónde está tu maleta. Te acompaño’”, relató.

Sneider recordó con angustia esos instantes: “Fueron los diez minutos más largos". Mientras seguía al oficial, se preguntaba cómo le diría su madre que no lo habían dejado entrar a EE.UU. y que iba camino de vuelta a Perú.

Más preguntas, la revisión de su equipaje y el permiso para entrar a EE.UU.

Convencido de que su viaje había terminado antes de empezar, Steven siguió al oficial a otra sala. “¿Qué habré hecho mal?”, se preguntaba el joven. En ese lugar, una agente lo llamó, abrió su equipaje y lo revisó.

Tras ese control, la mujer le hizo otras preguntas: desde adónde iba hasta de qué trabajaba. “Le dije que tengo una empresa que es una agencia creativa que crea contenido para marcas, que se llama Play Studio. Le dije que era creador de contenido, le mostré un poco de mis redes sociales y creo que se dio cuenta de que no quería quedarme a su país”, comentó.

Después de más preguntas y de la revisión de su maleta, el joven peruano pudo ingresar a EEUU. TSA

Finalmente lo dejaron ingresar. “Esa fue la historia de cuando casi no entro a los Estados Unidos”, resumió. Antes de cerrar su clip, rememoró cómo se había sentido en medio de esa situación inesperada: “Nunca en mi vida me habían hecho sentir tan culpable de algo cuando ni siquiera sabía qué había hecho".