En California: su abuelo murió y compraron una urna por Amazon, pero lo que recibieron los conmocionó

Mark Culbertson, un hombre que vive en la región de Inland Empire, California, aseguró que una urna funeraria comprada a través de Amazon llegó con aparentes cenizas humanas en su interior. El episodio ocurrió después de la muerte de su abuelo. Tras la cremación, sus familiares compraron varios recipientes para repartir los restos entre distintos parientes, pero uno de los contenedores ya tenía un material que, según denunciaron, pertenecería a otra persona fallecida.

Cómo descubrieron el contenido dentro de la urna

Culbertson relató a ABC7 el 18 de mayo que su abuela, Debbie Richard, fue quien detectó primero la situación. La mujer abrió el contenedor y preguntó si había sido enviado “ya lleno”, algo que los familiares descartaron de inmediato. Richard declaró al canal televisivo que nunca había visto restos humanos, aunque remarcó que observó el material hallado y “no sabía qué más podían ser”.

@abc7la (5/17/26) A grieving family turned to ABC7 On Your Side after they say an urn they purchased for their grandfather arrived with what appears to be someone else's ashes already inside. Read more at the link. ♬ original sound - ABC7LA - ABC7LA

Por su parte, su nieto dijo que se comunicó con Amazon apenas detectaron el problema, aunque contó que la atención recibida le resultó insuficiente. Sobre esto, afirmó que la empresa trató el episodio “como si fueran zapatos usados” y no como una situación vinculada con posible contenido funerario.

Las capturas de pantalla difundidas por ABC7 muestran que un representante de atención al cliente describió inicialmente el producto como “un artículo usado”. Ante esa respuesta, los compradores aclararon que el inconveniente excedía el estado del objeto y que el recipiente contenía posibles cenizas de otra persona.

Mark Culbertson afirmó que Amazon trató el reclamo “como si fueran zapatos usados” Captura de ABC7

La plataforma ofreció primero disculpas y un crédito promocional de US$19,99. Además, según la conversación citada por el medio, un empleado indicó que podían “quedarse o deshacerse del artículo”. Culbertson rechazó esa propuesta y sostuvo que el caso no podía resolverse como una devolución común. A su vez, señaló que otra familia podría tener “una urna vacía” sin saber qué ocurrió con las cenizas de su ser querido.

La reacción de Amazon tras la difusión del caso en medios locales

Después de que Culbertson difundiera el caso en medios locales, Amazon informó que inició una investigación interna. En un comunicado enviado a ABC7, la compañía agradeció que la situación fuera reportada y dijo que trabajaría directamente con el cliente una vez que tengan “más información”.

El afectado explicó que la empresa reconoció que cometió un error en la manera en que manejó el reclamo inicial. También le informaron que el artículo había sido vendido por un comerciante externo dentro de la plataforma y que intentaban determinar si se trató de una devolución previa o de otro tipo de error.

Por otra parte, una persona del equipo de relaciones ejecutivas con clientes de Amazon le comunicó, según reprodujo KTLA, que podían entregar el recipiente en una funeraria local y que la compañía cubriría los costos asociados con la recepción o manipulación del contenido.

La familia sostuvo que el material encontrado podría pertenecer a otra persona fallecida Captura de ABC7

¿Por qué no quieren devolver la urna?

La familia explicó que no desea entregar el recipiente sin saber qué ocurrirá con las cenizas. Culbertson comentó que teme que el objeto termine “en un depósito” y que nadie vuelva a ocuparse del tema.

También planteó que su prioridad es localizar a los familiares de la persona fallecida. En ese sentido, remarcó que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para que esos restos “vuelvan con sus seres queridos” y reciban “el trato que merecen”. Según informó ABC7, Amazon prometió tratar el material con dignidad y aplicar capacitaciones para los empleados involucrados.