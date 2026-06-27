Ya es oficial: más de 350.000 migrantes con TPS podrían ser deportados tras un nuevo fallo judicial

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ratifica la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para decidir cuándo terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) sin revisión judicial amplia. La determinación representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump, y pone en riesgo de deportación a más de 350 mil migrantes.

Los migrantes con TPS que podrían ser deportados tras un nuevo fallo judicial en EE.UU.

El jueves 25 de junio, el máximo tribunal de EE.UU. falló a favor del gobierno federal para otorgarle al DHS la autoridad para decidir cuándo terminar un TPS. En la resolución, los magistrados establecieron que los tribunales inferiores no tienen la potestad para revocar las designaciones de la agencia.

El fallo judicial de la Corte Suprema determinó que los tribunales inferiores no tienen la potestad para revocar las designaciones del DHS sobre el TPS Fotomontaje editado con IA

El caso se centró en los aproximadamente 350 mil haitianos y 6000 sirios que cuentan con la protección y que hasta el jueves trabajaban legalmente en el país. Ahora, con esta decisión, podrían quedar en riesgo de deportación.

Asimismo, la medida podría afectar a cientos de miles de ciudadanos de otros 11 países que residen bajo el TPS. “Sería el mayor caso de desdocumentación de personas en la historia de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, citado por CNN.

El abogado representó a los beneficiarios sirios del TPS frente a la Corte Suprema y es profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

La administración argumenta que el TPS siempre fue temporal y que ya es seguro regresar. Sin embargo, los defensores de los migrantes señalaron en reiteradas ocasiones que países como Haití están bajo el control de pandillas y sufren inestabilidad política extrema.

A quiénes afecta la decisión judicial del TPS en EE.UU.

La determinación de los jueces impacta directamente en cientos de miles de personas que, hasta el momento de la sentencia, vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos. Actualmente, 17 países cuentan con la designación del TPS, aunque la administración Trump tomó medidas para revocar el permiso a 13 de ellos.

Si bien no está claro cuándo se eliminarán las protecciones, muchos de los 350 mil beneficiarios haitianos podrían quedar en un limbo legal. Esto se debe a que sus permisos de trabajo están a punto de expirar y sus amparos contra la deportación probablemente serán cancelados debido a la resolución de la Corte Suprema.

Yemen había sido incorporado al TPS en 2015 y recibió múltiples prórrogas hasta 2024 Fotomontaje realizado con IA

En este escenario, los abogados especializados en inmigración en EE.UU. instaron a los beneficiarios del TPS a buscar otras vías legales para obtener protección contra la expulsión. “No espere a ser arrestado por el ICE para pensar en esto”, expresó Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio.

En esa línea, remarcó que el tiempo apremia. “El sistema de inmigración es muy lento. Es muy difícil lograr algo de emergencia a último minuto”, sostuvo.

Asimismo, Geoffrey Pipoly, uno de los abogados que representó a los haitianos beneficiarios del TPS, indicó que algunos migrantes podrían tener más opciones para permanecer en el país norteamericano.

“No es una cuestión de todo o nada. Dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso si tienen derecho a permanecer aquí. Cada caso se analizará individualmente”, explicó.

El impacto económico del fallo judicial sobre el TPS

Ante la determinación judicial, algunos grupos empresariales advirtieron que la eliminación de la designación del TPS para cientos de miles de beneficiarios podría tener un impacto económico drástico en EE.UU.

En un análisis publicado a principios de año, FWD.us, una organización de políticas y defensa centrada en la inmigración, estimó que en 2025 había 190 mil beneficiarios del TPS de origen haitiano. En total, aportan aproximadamente US$5900 millones a la economía estadounidense.

A su vez, la medida también podría tener una repercusión negativa en el sistema tributario estadounidense. El informe indica que los beneficiarios haitianos pagan cerca de US$1600 millones en impuestos federales, sobre la nómina, estatales y locales.

En cuanto a los sectores afectados, Jan Gautam, director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts, dijo que probablemente tendrá que despedir a cerca del 20% de su personal en decenas de hoteles de Florida, en datos citados por CNN.

Otra categoría corresponde al cuidado de personas mayores. Este sector ya sufre de escasez de personal, y se verá gravemente afectado en residencias de ancianos y servicios de atención domiciliaria si se decide la terminación del beneficio migratorio.

“Se pierden cuidadores muy cariñosos que han establecido relaciones con nuestros adultos mayores”, lamentó Colin O’Leary, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación y Cuidados Especializados Laurel Ridge, quien adelantó que no sabe cómo hará para reemplazar a 10 de sus empleados clave.