Mostró cuánto se gasta un día en Miami y reveló muchos tips de ahorro para el aeropuerto y las comidas

Miami se convirtió en uno de los destinos turísticos preferidos por millones de personas, a pesar de que no es un lugar tan accesible para todos los bolsillos.

Hay muchas maneras de economizar mientras se va de visita o incluso si se vive ahí para que se pueda disfrutar al máximo de la experiencia y de las oportunidades que ofrece esta ciudad de Florida. Selina confirmó esta afirmación, la joven es originaria de Argentina, pero vive en Estados Unidos, así que aprovecha su cuenta de TikTok para darle sus mejores consejos a todos los viajeros y residentes.

Recientemente, hizo un video que compartió en su perfil @selina_sir2, en el que habló de cuánto dinero gastó en cada uno de los servicios, comidas y atracciones que utilizó durante todo un día en Miami.

Recalcó que hay productos que cuestan hasta 0,85 dólares, algo que sorprendió a los tiktokeros que vieron su clip. Esta joven terminó con un gasto de 134,13 dólares en un día.

Una tiktoker compartió cuánto se gasta en un día en Miami

Cuánto cuesta el transporte en Miami

Primero mencionó el servicio de transporte por autobús que cuesta, desde el aeropuerto, 2,25 dólares. De acuerdo con su testimonio, es muy económico, práctico y además tiene muchas paradas para llegar a cualquier rincón de Miami.

Esta sería la mejor forma de trasladarse (al menos desde la parte monetaria), si no se vive en este lugar o no se cuenta con un vehículo particular, ya que si se trata de ahorrar, los precios que ofrecen algunas plataformas digitales, como Uber, pueden parecer muy elevados. “Los autobuses son muy cómodos y te ayudan a ahorrar un montón de dinero”, añadió Selina.

La joven comentó que además de usar el autobús, también se puede ir a cualquier sitio a pie o en patineta. Incluso en su misma grabación compartió imágenes de la gente que transitaba por ahí y se trasladaba por estos medios.

El autobús de Miami tiene múltiples paradas que llevan a los viajeros a cualquier lugar @selina_sir2/TikTok

¿Cuánto cuesta comer en Miami?

Hay todo tipo de opciones para comer en Miami, desde snacks hasta comidas más completas para cualquier hora el día. Como ella priorizó la economía, mostró la variedad de comercios que ofrecen rebanadas de pizza a 1,75 dólares, como Seven Eleven, así como restaurantes en los que los tragos costaban cinco dólares y también algunos establecimientos donde se podía almorzar o cenar con 15 dólares.

Y, como Miami es un lugar de playa, nunca debe faltar el helado para disfrutar a la orilla del mar y contrarrestar un poco el calor. Así que Selina recomendó ir por el refresco Snow Cone, que tiene un precio de tan solo 0,85 dólares.

¿Cuánto cuesta el hospedaje en Miami?

El sitio de alojamiento suele ser uno de los principales dolores de cabeza a la hora de viajar o mudarse, por lo que la tiktoker optó por recomendar lo que fuera más funcional. Detalló que hay estancias de una semana que pueden costar desde 800 dólares. Es decir, aproximadamente 114,28 dólares por día.

Los costos variarán según la zona y las más económicas serían las que no están tan cerca del primer cuadro de la ciudad.

Lugares turísticos en Miami

Otra actividad importante es recorrer los destinos turísticos. Sobre este tema, la tiktoker le dio una buena noticia a los viajeros y amantes de los ahorros, dado que hay muchos lugares cuya entrada es completamente gratuita, así que se puede pasar un día entretenido y de recorridos únicamente con la inversión de transporte y comida.