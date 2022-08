Compartió un polémico tip para conseguir trabajo en Miami y se volvió viral en TikTok

Boris Peraza es un venezolano que reside en Miami, Florida, desde hace bastantes años y a través de TikTok se dedica a hacer recomendaciones y compartir sus historias más divertidas con todos sus seguidores.

En esta ocasión dio un polémico consejo para conseguir trabajo en dicha ciudad y de inmediato se volvió viral, no solo porque el tip implicaba algunos riesgos, sino por su manera tan peculiar de narrar las situaciones.

El latino comentó en su cuenta @peraza2810 que lo más importante al momento de postularse para un empleo era siempre mostrar una actitud positiva para afrontar los nuevos retos: “Aquí y en la China cuando alguien le pregunte para conseguir un trabajo: ‘¿usted sabe hacer esto?’, usted si no sabe tiene que decir que sí... Así no sepa una m*rda usted va para Google o va para YouTube y averigua cómo es que se hace”, fue el consejo que le dio a su audiencia.

Consideró que siempre “hay que echar pa’lante” y como ejemplo contó una anécdota que a él le pasó hace alrededor de 15 años, cuando comenzaba su carrera como entrenador personal. Peraza se certificó en la empresa de su esposa y desde entonces empezó a dar asesorías en Miami. Creyó que preparándose como instructor tendría todo resuelto, pero nunca imaginó que un cliente le pediría hacer algo que él desconocía.

Un tiktoker compartió consejos para conseguir trabajo en Miami

Su asesorado le solicitó nadar en el mar antes de comenzar con el entrenamiento de pesas personalizado y, a pesar de que él no sabía cómo hacerlo, lo aceptó y mostró su mejor disposición ante la actividad.

Su temor no era pequeño, no solo odiaba adentrarse en el agua, sino que también temía que algún tiburón hiciera su aparición especial mientras él nadaba en Miami. “Hay muchos reportes de tiburones que han matado a gente y han quitado cabezas, brazos... Él me dice ‘de algo hay que morirse...’”, recordó entre risas sobre el momento en que intentó convencer a su cliente de nadar en una piscina.

Su consejo causó tanta controversia que algunos usuarios se dijeron dispuestos a desempeñar profesiones y ocupaciones de las que no sabían nada. Claro, todo en tono de mofa. “Gracias, me contrataron de doctor en un hospital, me preguntaron si sabía operar les dije que sí, mañana empiezo”, bromeó un usuario y Boris le respondió: “El primer (paciente) y el segundo puede ser que se mueran, pero ya el tercero no”, dijo también entre risas.

Boris dijo que Miami es un sitio donde se puede conseguir trabajo fácilmente, pero también hay que "echar pa'lante" @peraza2810/TikTok

“Me conseguí un puesto de piloto de avión, muchas gracias. Mañana empiezo”, fue otro de los cientos de comentarios que le dejaron en su video, el cual ya acumula más de 300.000 reproducciones en la red social.

Finalmente, alguien le cuestionó sobre qué pasaría si en algún instante el empleador lo descubre: “¿Y si te prueban en el momento, ahí mismo?”, preguntó una persona en alusión a que en la entrevista, el solicitante podría pedir una demostración en vivo.

Como el tiktoker parece tener siempre una respuesta y solución para todo, de inmediato replicó: “Ahí le dice ‘está bien me jodió' pero yo tengo muchas ganas de trabajar, ¿me puede explicar cómo se hace?”, concluyó con una nueva dosis de humor desenfadado.