Muere el baterista de jazz Jack DeJohnette a los 83 años
El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció el domingo a los 83 años, se anunció.
El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció el domingo a los 83 años, se anunció en sus perfiles de redes sociales.
"Falleció pacíficamente en el hospital de Kingston, en el estado de Nueva York, rodeado de su esposa, su familia y sus amigos cercanos".
Según varios medios, murió el domingo por una insuficiencia cardíaca.
Nacido en Chicago en 1942, DeJohnette destacó por sus colaboraciones en los años 1960 con músicos célebres como Herbie Hancock y Miles Davis, especialmente en el álbum "Bitches Brew", en 1969.
En los años 1980 formó un famoso trío con el pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock.
