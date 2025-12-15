Muerte de Rob Reiner: ¿Qué se sabe hasta ahora?

El doble asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michel Singer Reiner en su casa de Los Ángeles sacudió a Hollywood y a la escena política de Estados Unidos este lunes.

Rob Reiner, de 78 años, era un director querido en la industria del cine, con éxitos como la parodia rockera "This is Spinal Tap", la aclamada comedia romántica "Cuando Harry encontró a Sally", el drama judicial "Cuestión de honor", y el clásico adolescente "Cuenta conmigo".

Michel Singer Reiner era una fotógrafa que colaboró con su esposo en su cinta de terror "Miseria" (1990).

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de la pareja y las circunstancias que rodean el caso.

- Llamado a la policía -

La policía recibió una llamada para acudir a la casa de los Reiner en Brentwood, un lujoso vecindario de Los Ángeles, el domingo por la tarde a eso de las 15H40 (23H40 GMT). Informaciones preliminares apuntaban a que la llamada vino de dentro de la residencia.

Los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en la casa. Medios locales informaron que parecían haber sido acuchillados, y algunos portales detallaron que los habían degollado.

Los detectives no encontraron inicialmente señales de una entrada forzada.

TMZ, un medio dedicado al entretenimiento, dijo que la hija de los Reiner encontró los cuerpos, y le dijo a la policía que un miembro de la familia los había matado.

- Rápido arresto -

Nick Reiner, hijo de la pareja, fue interrogado por las autoridades la noche del domingo en Los Ángeles.

La policía dijo que Reiner, de 32 años, fue puesto bajo custodia la mañana del lunes bajo sospecha del homicidio doble, con una fianza de US$4 millones.

- Histórico de adicción -

Nick Reiner ha enfrentado problemas de adicción.

Pasó parte de su adolescencia entrando y saliendo de instituciones de rehabilitación, y llegó a vivir en la calle.

En 2015, cuando aparentemente se recuperaba, colaboró junto a su padre en "Being Charlie", una cinta semiautobiográfica sobre una actriz exitosa y un político en ciernes cuyo hijo es adicto a las drogas.

Rob Reiner le dijo a medios en la época del lanzamiento del film que ser padre de un hijo con problemas de adicción había sido difícil.

"Ha sido muy difícil vivir esto por primera vez, con estos dolorosos altos y bajos", dijo, según LA NACION. "Hacer la película removió todo de nuevo".

TMZ informó que Rob y Michele fueron con Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien la noche del sábado, en la cual invitados dijeron haber visto a padre e hijo tener "una fuerte discusión".

- Reacción política -

Como activista en favor de los demócratas y causas afines, Rob Reiner hizo campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por temas relacionados al desarrollo infantil.

Su repentina muerte provocó reacciones de una serie de figuras del partido Demócrata, como los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como del gobernador Gavin Newsom.

Pero en medio de la lluvia de homenajes, el presidente republicano Donald Trump arremetió contra el director en su red Truth Social.

Trump dijo que los Reiner "supuestamente" murieron producto de la rabia que habrían causado en su entorno por sufrir lo que él y sus seguidores llaman de "Síndrome de obsesión con Trump", terminología que usan para afirmar que sus opositores demuestran una hostilidad comparable a una enfermedad mental.

"Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevos niveles", agregó el republicano.

El comentario fue criticado por personalidades de su propio partido como los congresistas Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie, quien dijo que el mensaje era inapropiado.