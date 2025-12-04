Mujer retira demanda por agresión sexual contra el peleador de UFC Conor McGregor

Una mujer estadounidense que acusó a Conor McGregor de agredirla sexualmente durante un partido de baloncesto de la NBA retiró su demanda contra el luchador irlandés de artes marciales mixtas.

McGregor, de 37 años y uno de los peleadores más famosos y rentables del UFC (Ultimate Fighting Championship), negó las acusaciones de haber agredido sexualmente a la mujer luego de un partido de los Miami Heat en 2023.

Los abogados de la mujer, identificada en la denuncia inicial como una ejecutiva de Wall Street de 49 años, presentaron el martes una notificación de desistimiento voluntario ante un tribunal de Florida.

La fiscalía ya había declinado presentar cargos penales por el presunto incidente.

McGregor asistió al cuarto partido de las finales de la NBA entre los Miami Heat y los Denver Nuggets en junio de 2023 y, según la demanda inicial, el luchador se reunió con la mujer anónima al final del partido en la zona VIP del recinto.

La acusación detallaba que McGregor habría agredido a la mujer en un baño.

En otro caso de agresión sexual ocurrido en Irlanda, el año pasado, McGregor fue declarado responsable y se le ordenó pagar alrededor de US$250.000 por daños y perjuicios a una mujer que lo acusó de violación.

El mes pasado, el excampeón de peso pluma y peso ligero del UFC recibió una suspensión de 18 meses tras faltar a tres pruebas de drogas en un período de 12 meses.

Dado que la suspensión se retrotrajo a septiembre de 2024, McGregor podrá volver a pelear en marzo del próximo año, lo que podría permitirle subirse al octágono en el esperado evento del UFC programado para el 14 de junio en la Casa Blanca, que coincide con el cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

