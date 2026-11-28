La estrella de la lucha libre profesional Jermaine Haley, conocido por sus fanáticos como Bronson Reed, murió el viernes a los 38 años. La reconocida compañía de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE) anunció la noticia y sostuvo que Haley falleció por “complicaciones médicas”, aunque no brindó más detalles.

El luchador, oriundo de Australia, estaba casado con su esposa Paige, que se encuentra embarazada, y tenía una hija de dos años.

“WWE lamenta profundamente anunciar que Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, falleció a los 38 años debido a complicaciones médicas”, anunció la WWE a través de sus redes sociales.

Haley estaba casado con su esposa Paige, que se encuentra embarazada, y tenía una hija Instagram (@bronsonishere)

“Jermaine fue una figura imponente en WWE; pero, más allá de eso, fue una persona excepcional, un hombre profundamente dedicado a su familia y un compañero muy querido. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine —incluyendo a su esposa, Paige, quien está embarazada, y a su hija—, así como con sus amigos, compañeros de trabajo y seguidores”, lamentó la compañía.

Haley murió semanas después de haber peleado contra Oba Femi en el evento Crown Jewel en Riad, la capital de Arabia Saudita. Medios especializados en lucha libre reportaron que se estaba recuperando de una serie de lesiones que sufrió durante esa lucha a principios de noviembre. Aunque no disputó un combate durante ese evento, sí fue arrojado del escenario y lanzado contra unas mesas durante una pelea, detalló la BBC.

La publicación de la WWE donde anunció el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido como Bronson Reed Captura

En lucha libre independiente compitió bajo los nombres de Jonah Rock y J-Rock hasta 2019, cuando dio sus primeros pasos en la WWE. La empresa destacó en su página web cómo combinaba “la fuerza bruta con una sorprendente agilidad para aplastar a sus oponentes”. Fue campeón en el torneo norteamericano NXT de la WWE y también ganó el André the Giant Memorial Battle Royal en 2024.

Haley fue homenajeado el mismo viernes en el evento Road to Survivor Series: WarGames de la WWE en el Akins Ford Arena de Athens, Georgia, donde sonaron diez campanadas en su honor. Más tarde, el luchador canadiense Kevin Owens usó un brazalete con la palabra “Bronson” y le dedicó unas palabras frente al público. Allí, dijo que a Haley le encantaba actuar.

Haley había dado sus primeros pasos en 2019 Instagram (@bronsonishere)

“Sabía con certeza que, más allá de su desempeño en este ring, amaba a su familia por encima de todo, así que esta noche, si hay algo que podemos aprender de una tragedia como esta, es que debemos cuidarnos y amarnos los unos a los otros... Perdonarnos mutuamente”, dijo Owens.

Y sumó: “Bronson, para mí, tuvimos la suerte de tenerte y te echaremos muchísimo de menos”.

El histórico luchador retirado y 16 veces campeón mundial Ric Flair también lamentó su muerte a través de Instagram: “Lo siento mucho por el fallecimiento de Bronson Reed. Otro soldado en nuestro negocio que nos dejó demasiado pronto. Descansa en paz sabiendo que tuviste la oportunidad de trabajar en WWE. ¡Lo lograste!“.

Figuras de la lucha libre profesional lo despidieron a través de las redes sociales Instagram (@bronsonishere)

Diamond Dallas Page, integrante del Salón de la Fama de la WWE, dijo estar “profundamente entristecido”. “No pude evitar pensar en Eddie. Qué lástima. Mis condolencias a sus amigos y familiares”, señaló, en referencia a Eddie Guerrero, el luchador de la WWE conocido como Latino Heat que murió por una insuficiencia renal a los 38 años en 2005.

El luchador australiano Brendan Vink, conocido como Duke Hanson, escribió: “Te quiero, Jermaine”.

La muerte de Haley conmociona poco después de que la estrella de la lucha libre inglesa Benjamin Satterley falleciera a los 40 años en septiembre. En ese momento tampoco se especificó la causa de su muerte.

Con información de AFP