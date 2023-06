Murió en un accidente aéreo el ginecólogo de EE.UU. acusado de ser ‘donante de esperma serial’

escuchar

El ginecólogo acusado de haber realizado procedimientos de fertilidad con su propio esperma falleció el pasado domingo, luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara. El médico estaba bajo la mira de las autoridades, dado que una mujer descubrió la gran estafa que había hecho durante varios años, al engañar a decenas de mujeres y procrear casi 60 hijos en todo Estados Unidos.

Morris Wortman, de 72 años, vivía en Rochester, Nueva York. Según informes de la Policía, viajaba en un avión hecho a mano que todavía estaba en la etapa experimental. La aeronave, identificada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte como un avión Wittman W-5 Buttercup, se estrelló en un pastizal en el condado de Orleans.

Ese fue el lugar en el que el avión se estrelló WHAM

Los reportes indican que las alas del vehículo aéreo se separaron del fuselaje y cayeron al suelo. La aeronave continuó en el aire por aproximadamente 1,3 kilómetros y luego se desplomó en picada, informó el alguacil Christopher Bourke en un comunicado de prensa el lunes. El piloto, Earl Luce Jr., de 70 años y residente de Brockport, también murió. En consecuencia, las autoridades y la Junta Nacional de Seguridad de Transporte ya investigan el siniestro.

¿Quién era Morris Wortman?

Wortman era un médico especializado en realizar procedimientos de fertilidad en la década de 1980. A lo largo de su carrera ayudó a decenas de mujeres a embarazarse a través de supuestos donantes anónimos de esperma. Sin embargo, décadas después se descubrió que en realidad el donante era él.

Todo quedó en evidencia cuando David Berry, un hombre de Rochester, se hizo una prueba de ADN en Ancenstry.com para saber más acerca de sus antepasados. En el camino descubrió que tenía una media hermana de la que no sabía nada, así que hizo todo lo posible por encontrarla. Fue así que dio con Morgan Hellquist, quien reaccionó también con sorpresa porque desconocía de la existencia de su medio hermano.

La gran estafa quedó en evidencia por una prueba de ADN Unsplash

Entonces, los padres de Berry le dijeron que un médico los había ayudado a embarazarse y que él había sido procreado gracias a un in vitro con el esperma de un donante anónimo. En el camino de buscar la verdad, el sujeto y Hellquist se dieron cuenta de que no eran los únicos vinculados y que tenían al menos otros diez hermanos. Todos habían nacido entre 1981 y 1985.

En 2021 ambos pudieron comprobar que el doctor Wortman era su verdadero padre, algo que desconcertó a Hellquist porque había sido su ginecólogo de confianza por unos diez años. “Todo lo que creía saber sobre mí misma se desmoronó. La idea de que mis hijos tengan el ADN de un hombre capaz de hacer eso me aterra”, dijo la mujer para The New York Times. No dudó en denunciarlo por daño moral, ya que le parecía incorrecto que además de haber engañado a su madre, ahora la tratara a ella como paciente con el conocimiento de que era su hija biológica.

