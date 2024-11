Natalia Denegri celebra su Martín Fierro Latino al mejor programa infantil: “Siempre lo soñé”

“Cuando me fui del país y pude comenzar una carrera como conductora, siempre soñé con el Martín Fierro, pero era consciente de que al estar afuera eso era imposible. Ahora con la entrega del premio Latino pude cumplir aquel anhelo y solo quiero agradecer”, cuenta conmovida Natalia Denegri a poco de haber sido reconocida por su tarea al frente de Corazones Guerreros, galardonado como mejor programa infantil educativo que se emite desde Miami hace nueve años a través de las pantallas de Mega TV.

Ya más reflexiva, a días de recibir la distinción, rememora las palabras que mencionó al recibir la ansiada estatuilla: “Este premio representa no solo un reconocimiento a nuestro esfuerzo y dedicación, sino también una reafirmación del compromiso de llevar mensajes de esperanza, valores y solidaridad a las familias hispanas y americanas. Corazones Guerreros no es solo un programa, es una misión que busca cambiar vidas y construir un mejor futuro para quienes más lo necesitan”, expresó.

Natalia Denegri y Joni Viale en la ceremonia de los Martín Fierro Latino

La nueva edición del Martín Fierro Latino, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se celebró el pasado sábado 23 de noviembre en el hotel JW Marriott de Brickell en Miami. La transmisión televisiva fue por El Nueve en la Argentina y también llegó a la audiencia de países como Chile y Uruguay con la conducción del periodista Ronen Suarc y la presencia de su colega Luis Ventura, presidente de la entidad.

“Pronto vamos a cumplir una década con este proyecto que nació inspirado en la posibilidad de ayudar a educar y transformar vidas a través del contacto con el público, intentando realizar también una tarea humanitaria. Gracias al impulso que nos permitió Corazones Guerreros pude participar junto a un grupo de colaboradores de numerosas misiones solidarias como las realizadas en La Guajira, Colombia, donde se llevó ayuda a comunidades indígenas en extrema pobreza y necesidad. También en Puerto Rico, brindando apoyo esencial tras los devastadores huracanes que afectaron la isla en 2017. Además, trabajamos activamente en Miami y diferentes ciudades de todo Estados Unidos junto a la Fundación Hassenfeld Family y organizaciones locales para apoyar a niños y familias en situaciones vulnerables. Lo mismo hacemos en silencio en el norte de Argentina y en merenderos de Buenos Aires. Nicole, mi hija mayor siempre me acompaña y es un orgullo para mí. Hace poco la distinguió el alcalde Francis Suárez por su compromiso con hogares de niños desamparados”, describe Natalia su tarea que impulsa con su programa como instrumento para llegar a la gente que lo necesita.

Nicole, la hija Natalia Denegri, recibió una distinción de parte del alcalde Francis Suárez por su compromiso con hogares de niños desamparados

Denegri habla de su rol como productora ejecutiva de Trinitus Productions, gracias a la cual pudo desarrollar documentales con una mirada social: “Cuando hicimos The Truth en Venezuela logramos conocer a fondo realidades sociales que no solo conmovieron y concientizaron a audiencias de todo el mundo. También nos golpeó a nosotros al encararlo junto a Alain Maiki y Henry Zakka, Nelson Bustamante, profesionales que son un ejemplo de responsabilidad documentando realidades complejas con excelencia técnica y sensibilidad social. Quien me acompañó siempre fue el periodista Luis Olavarrieta, y esa tarea conjunta arrojó como resultado impactantes documentales sobre la actual crisis venezolana, mostrando historias de personas que llegan a situaciones extremas para sobrevivir, generando una profunda reflexión sobre la resiliencia y el espíritu humano”.

Natalia Denegri y El Puma Rodríguez en los Martín Fierro Latino

Durante la fiesta de los Martín Fierro, Denegri recibió el saludo de su amigo, el músico y productor Emilio Stefan, el cantante José Luis “Puma” Rodríguez, y celebró junto a otros premiados el reconocimiento a programas como Bendita, LAM, Argentinos en Miami con Claudia Albertario, LAM, Mañanísima, Telenueve al Mediodía, Resto del Mundo, y el galardón a periodistas: Carolina Amoroso como cronista de televisión, Marcelo Polino por su tarea de jurado del Bailando 2023 y Jonatan Viale por su labor periodística, quien luego obtuvo la estatuilla de oro.

“Me sentí muy cómoda, rodeada de amigos y gente querida. Era mi sueño después de tanto esfuerzo. En los Estados Unidos logré 26 premios Suncoast y fui distinguida por el Congreso por el trabajo humanitario, pero lo del Martin Fierro es más que especial en un año durísimo para mí a nivel familiar. El 4 de octubre perdí a Rodolfo, mi amado padre, que estaba por cumplir 90 años. Me sobran ganas de abrazarlo y hablarle al oído como lo hacía siempre, pero ya no lo tengo y padezco mucho por eso. Con Mirta, mi mamá, sufrimos juntas por su enfermedad que hace que su mente vaya y venga todo el tiempo. Ellos me enseñaron lo que es el esfuerzo y les debo este premio, que no hubiese logrado sin sus ejemplos y enseñanzas. Hoy mis hijos y Daniel, mi compañero de toda la vida, son mi respaldo, pero mis viejitos queridos están todo el tiempo en mi cabeza”.

Miguel Braillard Por