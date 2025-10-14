“Imposible”: Viajó a Las Vegas, se hospedó en un hotel y denuncia que le cobraron US$200 extra por cargar su celular

Una turista que viajó a Las Vegas contó su experiencia al haber sido sorprendida con un cargo adicional de 224 dólares por usar un enchufe en su habitación del hotel. Sharina Butler, originaria de las Bahamas, relató que su hijo desconectó una bandeja que funcionaba como minibar para cargar su celular, sin advertir que el hospedaje aplicaba un cargo diario si el aparato permanecía desconectado. Aseguró que se negó a cubrir el cargo extra y decidió bloquear la tarjeta. “Yo les dije: ‘¡No puede ser! Absolutamente imposible’”

La joven publicó un video en su cuenta de TikTok, @sharinabutler32, y explicó que viajó a Las Vegas en agosto junto a su hijo cuando sucedieron los hechos. Mientras él desconectaba la bandeja para cargar su teléfono, ninguno de los dos advirtió la tarjeta ubicada a un lado, que señalaba que se cobrarían US$56 por cada día que se mantuviera desconectada.

“El texto en la bandeja es tan pequeño”, dijo Butler. “¿Por qué tendría que leerla si no estoy tocando (los artículos)?”.

Al momento de retirarse del Hotel Paris, le comunicaron que debía un monto adicional. “Me dijeron: ‘Tiene un saldo de $224′. Yo pregunté por qué y me dijeron: ‘Usó el enchufe junto a la bandeja’. Yo no había tocado ni movido nada, pero la bandeja estaba desenchufada con el cargador adentro. Me cobraron US$56 por noche por desenchufar un enchufe".

Ella explicó que utilizó la electricidad para cargar su teléfono mientras su hijo estaba sentado en la silla, pero le respondieron que no podían hacer nada al respecto. “Incluso me mostraron una foto ampliada de la nota, porque la escritura es muy pequeña. Yo ni siquiera la habría leído porque no estaba tocando nada. Pero en la versión ampliada decía claramente: ‘Si desenchufa la bandeja, se le cobrará la tarifa por noche’”.

A través de su publicación, advirtió a otros viajeros que planean ir al mismo destino: “Esto es lo que hacen ahora en algunos hoteles de Las Vegas: no desenchufen nada, porque de lo contrario la empresa les cobrará más dinero”.

Otro huésped relató una experiencia similar en el Hotel Paris Las Vegas

Desde que el video fue compartido en agosto, la publicación de Butler acumuló más de 100 mil vistas y provocó distintas reacciones de los usuarios.

“Literalmente pasé por lo mismo en el Hotel Paris”, comentó una señora. “Quería que quitaran toda la bandeja de la habitación y me dijeron que me costaría US$50 que la retiraran, así que discutí hasta que enviaron a alguien a moverla del escritorio (porque necesitaba usar el escritorio para trabajar), así que permaneció en el suelo todo el tiempo. Es solo otra forma de estafar a los huéspedes”.

La usuaria publicó una imagen en la que se veía la bandeja en el suelo y agregó: “Lo mismo ocurrió respecto al enchufe: cuando la empleada entró a la habitación para moverla, me dijo que no desenchufara nada o nos cobrarían. Tiene un sensor de movimiento que detecta cualquier manipulación, así que si alguien retira algún objeto, ¡pueden cobrarte!“.