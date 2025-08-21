Se hizo pasar por Justin Bieber en un hotel de Las Vegas y hasta dio un show, pero lo descubrieron: terminó en la calle

Un imitador de Justin Bieber logró engañar al personal del club de un hotel en Las Vegas, Nevada. Se hizo pasar por el cantante canadiense e incluso improvisó una presentación frente a una multitud, pero los empleados se dieron cuenta de la farsa y lo sacaron del lugar. Sin embargo, ya había acumulado una deuda de más de US$10 mil.

Imitador de Justin Bieber engaña a un club de Las Vegas y termina con deuda millonaria

El pasado fin de semana, un imitador del cantante Justin Bieber, engañó por unos momentos a empleados del Hotel Wynn Las Vegas, al hacerse pasar por el canadiense. El falso cantante interpretó éxitos como Baby, Sorry y Let me love you, entre otros, pero fue descubierto y echado del lugar.

Imitador de Justin Bieber estafa a personal de un hotel en Las Vegas

El DJ Gryffin, quien amenizaba la noche en el XS Nightclub el pasado sábado 16 de agosto, fue sorprendido cuando le informaron que Justin Bieber estaba en el lugar y quería subir al escenario para una actuación sorpresa, según informó TMZ.

Como el personal creyó que se trataba del verdadero intérprete, Gryffin lo invitó a su cabina, antes de que el imitador se presentara frente una gran multitud. Poco después, empleados del Wynn se dieron cuenta de la mentira y lo echaron del sitio.

Un representante del club y del hotel declaró que el impostor tenía todo un equipo que lo acompañaba, y que en conjunto lograron engañar a los empleados para tener acceso al escenario, pero al darse cuenta del error fue expulsado.

El imitador de Justin Bieber y sus acompañantes debían más de US$10 mil al bar como resultado de todas las bebidas y alimentos que consumieron. Finalmente, tras ser echado, el impostor pagó la cuenta, según Neon Journal.

Quién es el imitador de Justin Bieber que engañó a club en Las Vegas

El estafador fue identificado como Dylan Desclos, quien logró cantar algunas canciones antes de ser descubierto. Se trata de un joven de 29 años de edad que tiene tatuajes como los de Justin Bieber y también se viste con un estilo similar.

Dylan Desclos, imitador de Justin Bieber, engaña a personal de un hotel en Los Ángeles (X/@DesclosDylan)

Este hombre es de origen francés, según informó el medio New York Post, y tiene una contextura física diferente a la del cantante, lo cual lo delató.

Testigos del lugar captaron imágenes en donde se ve al imitador de Justin Bieber rodeado por un grupo de presuntos guardaespaldas y de paseo por las calles de la popular ciudad de Nevada.

El francés comparte diferentes fotografías en sus redes sociales en donde se hace pasar por el ícono de la música pop, aunque en su descripción sí se nombra imitador y destaca su gran parecido con la estrella.

Dylan Desclos es un francés de 29 años de edad que imita a Justin Bieber (X/@DesclosDylan)

Justin Bieber desata polémica por foto junto a Kendall Jenner

En medio del escándalo protagonizado por su imitador en Las Vegas, el verdadero Justin Bieber compartió una serie de fotografías en las que posó junto a varios de sus amigos, su esposa Hailey y Kendall Jenner.

Justin Bieber y Kendall Jenner juntos en Los Ángeles, California (Instagram/@lilbieber)

La fotografía habría sido tomada el pasado fin de semana mientras las estrellas se encontraban en una fiesta en Los Ángeles, California. Muchos de los seguidores de Bieber reaccionaron con comentarios en los que se especulaba sobre un presunto coqueteo entre el cantante y la hermana de Kim Kardashian. Cabe destacar que Jenner y Jistin tienen una relación muy cercana desde hace varios años, según Forbes, y han sido captados juntos de viaje, en eventos públicos, en fiestas, cenas y otros lugares.

Aunque siempre existieron rumores de que entre la modelo y Bieber había algo más que una amistad, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nunca estas versiones.