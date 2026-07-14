Ni demócratas ni republicanos: así crece el número de candidatos independientes en EE.UU.

A menos de cuatro meses de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, un análisis identificó 217 registros de candidatos independientes para el Congreso de Estados Unidos, alrededor de 80 más que en los comicios de 2024. El conteo incluye 170 postulaciones para la Cámara de Representantes y 47 para el Senado.

Demócratas o republicanos: el crecimiento de las candidaturas independientes rumbo a las elecciones 2026

Según un análisis publicado por Newsweek, la cifra representa una fotografía del ciclo electoral y no necesariamente la composición definitiva de las boletas. Algunos estados todavía mantienen abiertos sus plazos para el registro de candidatos independientes, por lo que el número podría aumentar o modificarse.

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Al agrupar a los postulantes que competirán en un mismo distrito o estado, esas candidaturas abarcarán 153 contiendas diferentes: 129 distritos para la Cámara baja y 24 elecciones senatoriales. La mayor concentración se observará en estados como Texas, Illinois, Nueva York, California, Washington y Virginia, donde el fenómeno tendrá una presencia mucho más marcada que en ciclos anteriores.

Este incremento llegará mientras los dos principales partidos se prepararán para una elección decisiva. Los resultados definirán si el Partido Republicano, encabezado políticamente por el presidente Donald Trump, conservará el control de una o ambas cámaras del Congreso o si los Demócratas conseguirán recuperar terreno tras los resultados obtenidos en 2024.

El profesor Michael S. Kang, especialista en derechos electorales de la Northwestern Pritzker School of Law, explicó a Newsweek que el escenario podría favorecer las postulaciones independientes. Según señaló, la impopularidad de Trump afectará a los republicanos, pero al mismo tiempo la marca demócrata tampoco mostrará una fortaleza suficiente como para entusiasmar a buena parte del electorado, lo que dejará espacio para candidatos capaces de diferenciarse de ambos partidos.

Votantes independientes: el descontento con el bipartidismo gana terreno

El aumento de candidatos independientes no solo aparecerá reflejado en las inscripciones oficiales, sino también en los cambios de comportamiento del electorado.

El mapa electoral contará con 170 aspirantes independientes a la Cámara de Representantes y 47 al Senado Bryon Houlgrave - FR172027 AP

Las postulaciones para la Cámara incluirán aspirantes desde el distrito único de Alaska hasta el distrito único de Wyoming, mientras que las candidaturas al Senado se distribuirán en estados como:

California

Colorado

Georgia

Illinois

Michigan

Montana

Nebraska

Nueva Jersey

Ohio

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

De acuerdo con el informe citado por Newsweek, este crecimiento refleja una insatisfacción cada vez mayor con el sistema de dos partidos. Sin embargo, la etiqueta de “independiente” no implicará una ideología única, ya que los candidatos presentarán perfiles políticos muy diversos.

Para Nick Troiano, director ejecutivo de Unite America, el crecimiento de este fenómeno resulta lógico si se considera la evolución del electorado. “Con más estadounidenses identificándose como independientes que en cualquier otro momento de la historia reciente, no sorprende que más candidatos decidan competir fuera del sistema bipartidista”, sostuvo.

Elecciones 2026: los estados donde habrá mayor presencia de independientes

El relevamiento muestra que la actividad de los candidatos independientes no se concentrará en una sola región política del país norteamericano. En las elecciones para la Cámara de Representantes aparecerán postulaciones independientes en 42 estados o territorios. Los lugares con mayor cantidad de aspirantes serán:

Texas : 15 candidaturas.

: 15 candidaturas. Nueva York : 14.

: 14. Illinois : 12.

: 12. California : 11.

: 11. Washington : 11.

: 11. Virginia: diez.

La presencia independiente no será uniforme; en la Cámara baja, los estados con mayor concentración de candidatos serán Texas (15), Nueva York (14), Illinois (12), California (11), Washington (11) y Virginia (10) Freepick

En el caso del Senado, las 47 candidaturas se distribuirán entre 24 estados. Los mayores registros corresponderán a: