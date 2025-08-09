No se sentía realizado, abandonó su vida en Nueva York con un sueldo de miles de dólares y se fue a Turquía: “Necesitaba más”

Doug Barnard, un estadounidense de 29 años, dejó su vida en Nueva York y se instaló en Estambul, Turquía, donde fundó una empresa que actualmente genera más ingresos que la remuneración que recibía antes de migrar. El joven afirmó que la clave fue apostar por vender a los turistas una experiencia “auténtica”.

Por qué dejó Nueva York para vivir en Turquía

Barnard trabajaba en el área de comercio electrónico de Walmart. En 2020, ganaba cerca de US$60.000 anuales, pero no se sentía realizado. Luego de ser despedido durante la pandemia, decidió dejar Estados Unidos y dedicarse a viajar. “Mi sueño era vivir en el extranjero, conocer culturas distintas y trabajar en algo que me apasione”, explicó a CNBC Make It.

Ahora, ofrece viajes culturales en Medio Oriente Captura de cnbc

La decisión no surgió de un día para otro. Años antes, una experiencia marcó un punto de inflexión. “Ir a la India fue una experiencia reveladora. Fue la primera vez que estuve en un lugar tan ajeno, tan estimulante. Tuve una epifanía: necesitaba experimentar más”, recordó.

Con el tiempo, su fascinación por el mundo lo llevó a elegir una ciudad turca como base. “Crecí en Connecticut y nunca imaginé que terminaría viviendo en un lugar como Estambul o viajando a tantos países. Me encontré regresando una y otra vez. Es el lugar perfecto para lo que hago. Amo el idioma, la cultura, la historia”, dijo.

Además, con el paso del tiempo, dice que su vínculo con la ciudad se profundizó. “Cuanto más tiempo paso aquí, más personas conozco y mejor hablo el idioma. Se siente como un hogar”, aseguró.

Su canal de Youtube potencia su empresa de viajes Captura de Cnbc

Desde Turquía, Barnard lanzó Doug Barnard Travel, una agencia de turismo especializada en viajes culturales inmersivos a destinos poco explorados. Las excursiones grupales, con entre ocho y diez personas, parten desde US$2700 por persona, sin incluir pasajes aéreos. “Es lo más real que se puede vivir. Lugares como Irak no están dominados por el turismo masivo. La hospitalidad es extraordinaria”, señaló al medio.

Cuánto gana y cómo es su estilo de vida

En 2024, la agencia facturó US$100.100, mientras que su canal de YouTube generó otros US$64.029. Su salario anual fue de US$83.808, más de lo que ganaba en Nueva York.

Vive junto a su pareja en un dúplex de dos habitaciones en Estambul. Entre los dos, pagan US$1369 mensuales de alquiler, más unos US$50 para todos los servicios básicos.

Gana más que antes y paga menos alquiler Captura de cnbc

La estrategia detrás de su canal de YouTube y su empresa de viajes

Barnard comenzó a subir videos en 2020, con un enfoque orientado a mostrar destinos poco convencionales: su primer contenido fue un viaje a Arabia Saudita. El canal, que de a poco encontró un nicho de audiencia, sirvió como plataforma para conseguir sus primeros clientes.

Según explicó, la reacción de los locales suele ser muy positiva: “A menudo, la gente piensa que estamos allí por trabajo, pero cuando les decimos que somos turistas, se entusiasman. Están orgullosos de mostrar su país”, contó.

Tiene 29 años y vive en Turquía Captura de cnbc

La propuesta se centra en recorridos personalizados y con contacto directo con las comunidades locales. El propio Barnard guía los grupos y prioriza la inmersión cultural. “En países con poca infraestructura turística, todo lo que se vive es genuino”, aseguró.