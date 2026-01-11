Uscis elimina una opción en el Form I-765: cambios vigentes en el EAD de 2026
La agencia dio a conocer una nueva actualización de la solicitud de autorización de empleo que entrará en vigencia en marzo
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) elimina una opción en el Formulario I-765 que impacta en los trámites del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para este 2026. De no cumplirse la regla, la agencia podría rechazar el permiso de trabajo.
Uscis elimina una opción en el Form I-765: podría rechazar el trámite
El organismo actualizó el sitio oficial del Form I-765 para advertir a los solicitantes que, a partir del 5 de marzo de 2026, solo aceptarán la edición 08/21/25, ya disponible para descargar. Hasta entonces, también se puede utilizar la versión del 01/20/25.
Para saber qué edición se enviará para el trámite, se puede buscar la fecha en la parte inferior del formulario e instrucciones. Las fechas están en formato mm/dd/aa (mes, día, año).
Si se completa e imprime este formulario para enviarlo por correo postal, el peticionario debe asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas están visibles en la parte inferior y que todas las hojas completadas sean de la misma edición.
“Si falta alguna de las páginas del formulario o las hojas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, advierte la dependencia.
Últimas noticias: el cambio anunciado en diciembre
En diciembre de 2025, el organismo también actualizó su Manual de Políticas para reducir el período máximo de validez de los documentos para ciertos extranjeros, con el objetivo de garantizar una evaluación y verificación adecuadas.
“Esta verificación permitirá al Uscis prevenir el fraude y detectar a extranjeros con posibles intenciones perjudiciales para que se pueda procesar su deportación de Estados Unidos”, precisó la agencia.
- Este cambio afecta a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo en ciertas categorías pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025.
- El período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses.
- La reducción de los períodos máximos de validez para ciertas categorías resultará en una verificación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en Estados Unidos.
Cambios vigentes en la EAD de 2026
En los avisos más recientes del formulario se informa que el pasado 20 de noviembre la agencia dio a conocer una notificación en el Registro Federal sobre el aumento de ciertas tarifas para el año fiscal 2026.
Estos ajustes reflejan la cantidad de inflación y responden a lo establecido en la ley HR-1. Los nuevos precios entraron en vigor el 1º de enero de 2026 y afectan el costo del EAD para ciertos peticionarios.
La dependencia también señala que si el solicitante envía el formulario con matasellos en o después del 1º de enero de 2026, que requiera el pago de una de estas tarifas HR-1, debe incluir el nuevo precio o se rechazará el trámite.
La última actualización también muestra un aviso en el que se le recuerda a los solicitantes que las fotos enviadas a Uscis deben estar desmontadas y sin retocar, lo que significa que no pueden haber sido editadas ni mejoradas digitalmente.
Actualizaciones en el permiso de trabajo: extensión automática
El año pasado, la agencia dio a conocer una regla que pone fin a la extensión automática del EAD. La norma aplica para los extranjeros que presentaron solicitudes de renovación en ciertas categorías en o después del 30 de octubre de 2025.
Anteriormente, al presentar la solicitud de renovación, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.
