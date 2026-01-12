Crece la tendencia: éxodo masivo hacia Florida y Texas desde un estado del noreste

Durante el 2025, factores políticos y ambientales, como la geografía y el clima, impulsaron un éxodo masivo de los habitantes de Connecticut, según un nuevo informe. Los datos señalan que la mayoría de las personas se mudó hacia Florida y Texas, que lideran la clasificación con la mayor cantidad de inmigración interna.

Por qué miles de residentes dejan Connecticut y se mudan a Florida y Texas

Como parte de su informe anual, la empresa de mudanzas U-Haul destacó el 5 de enero que el año pasado fueron más las personas que se marcharon de Connecticut que las que arribaron. El estado ocupó el puesto 42 en la lista de cantidad de residentes nuevos.

Fueron más las personas que se marcharon del estado del noreste de EE.UU. que las que arribaron Freepik - Freepik

Para elaborar el informe, la compañía clasificó a los estados según su ganancia neta (o pérdida) de clientes que alquilaron un camión de ida, un remolque o contenedores de mudanza U-Box en un estado y dejaron su equipo en otro.

El índice de crecimiento de U-Haul se compila a partir de más de 2,5 millones de transacciones unidireccionales anuales en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con los expertos, citados por NBC, el costo de vida y las oportunidades laborales juegan un papel importante en el éxodo.

“38 estados tienen un costo de vida más bajo que Connecticut. Tiene impuestos elevados y un alto costo de vida, y si quieres que la gente se quede aquí, tienes que luchar un poco con eso”, sostuvo John Rosen, profesor adjunto de Economía de la Universidad de New Haven.

El estado tiene un costo de vida superior al promedio nacional. Un estudio de So-Fi, publicado en septiembre con datos del Centro de Investigación e Información Económica de Missouri (Meric, por sus siglas en inglés), señaló que la cifra requerida por persona al año es de US$65.128. A modo de comparación, el promedio nacional es de US$56.202.

Además, So-Fi menciona que el valor promedio de una vivienda en EE. UU. es de US$368.581. En Connecticut, el precio alcanza los US$437.232, un aumento del 3,9% respecto al 2024.

Florida y Texas: los estados con la mayor cantidad de inmigración interna en EE.UU.

El informe de U-Haul también resaltó que Texas y Florida lideraron la lista de estados de inmigración interna en el Índice de crecimiento.

Según la empresa, los factores con más peso en la migración interna fueron el clima y la política. Ocho de los diez estados con mayor crecimiento poseen una geografía sureña, y seis se encuentran en el sureste.

En el extremo contrario, ocho de los 10 estados con la mayor emigración son del norte. Cinco de estos se encuentran en el noreste y tres en el medio oeste.

Florida y Texas lideraron la lista de estados de inmigración en el Índice de crecimiento de 2025 en EE.UU. Freepik

En cuanto a la política, las estadísticas muestran una tendencia de mudanza de residentes desde estados con mayoría demócrata hacia aquellos con gobernadores republicanos.

En números, siete de los diez estados con más crecimiento actualmente son gobernados por republicanos. Además, nueve de esos se volvieron republicanos en las últimas elecciones presidenciales. La lista de las entidades con mayor inmigración interna es:

Texas.

Florida .

. Carolina del Norte.

Tennessee.

Carolina del Sur.

Washington.

Arizona.

Idaho.

Alabama.

Georgia.

A diferencia de Texas y Florida, California ocupó el último lugar de la lista de inmigración en EE.UU. por sexto año consecutivo Freepik

Además, Oregón disfruta del mayor ascenso interanual en el índice. El estado se ubicó en el puesto 11 en la lista de ganancias netas en 2025, tras ocupar el puesto 34 con pérdidas netas en 2024.

Otros estados con ganancias notables corresponden a Mississippi (+18 puestos), Colorado (+17), Nevada (+15), Nuevo México (+15), Louisiana (+13) y Montana (+12).

California, el estado con la mayor emigración de EE.UU. en 2025

A diferencia de Texas y Florida, California ocupó el último lugar de la lista de inmigración por sexto año consecutivo. Esto significa que fue el estado que menos personas recibió en todo EE.UU. durante el 2025.

En esa línea, Ohio tuvo la mayor caída interanual en el índice: descendió 29 posiciones al 43 después de ubicarse en el puesto 14 como estado de ganancia neta en 2024. Virginia (-19 puestos), Indiana (-17), Iowa (-12), Delaware (-12) y Nebraska (-10) también vieron una caída de dos dígitos en las clasificaciones.