Cerrarán varias tiendas este lunes en Nueva Jersey: listado completo y cuánto dura la medida

El lunes 26 de mayo de 2025, Estados Unidos celebra el Día de los Caídos (Memorial Day), un feriado federal que conmemora a los militares fallecidos en servicio. Por eso, en el estado de Nueva Jersey, habrá cierres temporales en diversos sectores.

¿Qué tiendas cierran en Nueva Jersey este lunes 26 de mayo por el Día de los Caídos?

Durante 24 horas, varias tiendas y servicios específicos cerrarán en Nueva Jersey en conmemoración al Día de los Caídos. A continuación, se presenta una lista detallada de los establecimientos que estarán cerrados todo el 26 de mayo de 2025:

Costco: todas las sucursales en Nueva Jersey cerrarán durante el Día de los Caídos, lo cual obedece la política interna de permitir que los empleados pasen del día con sus familias.

Pese a su auge nacional, Costco prioriza dar los días feriados a sus empleados Costco Wholesale vía Facebook

Según lo confirma un reporte especializado de NorthJersey, solo Costco cerrará por completo en Nueva Jersey dentro del ámbito que corresponde a los supermercados y tiendas. En general, la mayoría operará en horario regular o con horario reducido.

No obstante, el reporte también resalta otros servicios especiales (fuera de las tiendas convencionales) que no estarán disponibles por 24 horas este lunes 26 de mayo:

Bancos y servicios financieros : Chase Bank, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, PNC, Truist y todos los bancos presentes en el estado cerrarán; pero estarán disponibles los servicios en línea y los cajeros automáticos

: Chase Bank, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, PNC, Truist y todos los bancos presentes en el estado cerrarán; pero estarán disponibles los servicios en línea y los cajeros automáticos Servicios postales y de mensajería : USPS y UPS y estarán cerrados y no habrá servicios de recogida ni de entrega. Solo estará disponible el servicio UPS Express Critical para emergencias.

: USPS y UPS y estarán cerrados y no habrá servicios de recogida ni de entrega. Solo estará disponible el servicio UPS Express Critical para emergencias. Con respecto a FedEx, la mayoría de los servicios (FedEx Express, Ground, Home Delivery y Freight) estarán suspendidos. Algunas oficinas operarán con horario reducido, pero solo estará disponible el servicio FedEx Custom Critical en la mayor parte de ellas.

Tiendas de Nueva Jersey que operarán con un horario reducido o modificado durante el Memorial Day

Gracias a un reporte de corte nacional de The US Sun, se confirmó que gran parte de los supermercados de Nueva Jersey estarán abiertos con horario reducido o modificado por motivo del Memorial Day. Este 26 de mayo, es necesario anticipar los planes de compra si se pretende acudir a alguna de estas tiendas:

Sam’s Club : operará con horario reducido. Los miembros Plus podrán acceder de 8 a.m. a 6 p.m., pero los miembros estándar podrán hacerlo de 10 a.m. a 6 p.m.

: operará con horario reducido. Los miembros Plus podrán acceder de 8 a.m. a 6 p.m., pero los miembros estándar podrán hacerlo de 10 a.m. a 6 p.m. ShopRite : Dado que las tiendas son de propiedad independiente, los horarios pueden variar de acuerdo a la ubicación. En general, se espera un horario reducido en todas ellas.

: Dado que las tiendas son de propiedad independiente, los horarios pueden variar de acuerdo a la ubicación. En general, se espera un horario reducido en todas ellas. Stop & Shop: las tiendas estarán abiertas durante el Memorial Day, sin embargo, los servicios de farmacia tendrán horarios reducidos y/o estarán cerrados.

Las farmacias CVS estarán abiertas, pero su horario dependerá de su administración local Foto de yelp

CVS : pese a que en general estarán abiertas, algunas farmacias pueden tener horarios reducidos. Se aconseja consultar con la tienda local o anticiparse a cualquier compra necesaria.

: pese a que en general estarán abiertas, algunas farmacias pueden tener horarios reducidos. Se aconseja consultar con la tienda local o anticiparse a cualquier compra necesaria. Walgreens: las tiendas estarán abiertas durante el Memorial Day, pero aquellas de esquema “24 horas” tendrán horarios modificados que deberán corroborarse con la sucursal de interés.

Pese a la disponibilidad de tiendas, se recomienda anticipar comprar para evitar conflictos de última hora Pexels

Jersey Shore Premium Outlets : este centro comercia estará abierto durante el Memorial Day en un horario de 10 a.m. a 6 p.m. Sin embargo, las tiendas dentro de él operan independientemente, por lo que se recomienda verificar con sus respectivas administraciones.

: este centro comercia estará abierto durante el Memorial Day en un horario de 10 a.m. a 6 p.m. Sin embargo, las tiendas dentro de él operan independientemente, por lo que se recomienda verificar con sus respectivas administraciones. The Mills at Jersey Gardens en Elizabeth, NJ: un centro comercial que también estará abierto, pero sigue la misma lógica que el conglomerado previamente citado.

Tiendas de Nueva Jersey que estarán abiertas en un horario usual durante el Memorial Day

El reporte de The US Sun, confirmó que las siguientes cadenas de tiendas no cerrarán el Memorial Day y que mantendrán un horario tradicional: