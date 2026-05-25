Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Este

: 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.