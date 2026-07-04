Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 76 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
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