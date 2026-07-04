Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 76 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Oeste

: 5 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.