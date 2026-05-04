Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Suroeste

: 6 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.