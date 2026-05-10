Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Norte

: 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.