Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 73 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.
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