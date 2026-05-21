Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 47%

: 47% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.