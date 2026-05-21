Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 47%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 47%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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