Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.