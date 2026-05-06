Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 38%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 38%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
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