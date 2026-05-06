Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Suroeste

: 5 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 38%

: 38% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.